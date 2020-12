„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel packt über Bettgeschichten aus – „Leckerer Sex geht auch ohne Liebe“

Dass „Fernsehgarten“-Star Kiwi immer für einen lockeren Spruch auf den Lippen gut ist, wissen wir. Doch wie ungeniert die ZDF-Moderatorin in ihrem neuen Buch über ihr Sexleben plaudert, ist überraschend.

Dabei kommen ziemlich pikante Bettgeschichten der „Fernsehgarten“-Moderatorin ans Licht.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel legt Sexleben offen

Nein, Andrea Kiewel hat keine Sexratgeber geschrieben. Dennoch dreht sich vieles im Buch der „Fernsehgarten“-Blondine um ihre schönsten sowie erschreckendsten Schäferstündchen, die sie je erlebt hat.

In ihrem Buch „Meist sonnig: Eine Liebeserklärung an das Leben“ packt Kiwi zahlreiche Anekdoten aus: von ihrer Jugend in der DDR über das Leben hinter den ZDF-Kameras bis zu den Männern, die sie in den vergangenen Jahren deutlich geprägt haben.

„Fernsehgarten“-Star musste Pornoszenen nachspielen

Das Thema Sex scheint für Andrea Kiewel von großer Bedeutung zu sein. So behauptet sie: „Es gibt kein legaleres Dopingmittel als Sex.“ So eine Aussage hätten wir der 55-Jährigen gar nicht zugetraut.

In ihrem Buch packt Andrea Kiewel hemmungslos über ihr Sexleben aus. Foto: imago images

Doch es geht noch weiter: Kiwi, die bereits dreimal geschieden ist, hat einiges über die Männerwelt zu berichten. So habe ein „Mann, den ich vor langer Zeit mal kurzfristig in mein Leben und mein Bett ließ“ von ihr verlangt, Szenen aus einem Porno nachzuspielen.

Eine Aktion, auf die Andrea Kiewel bis heute mit einem Kopfschütteln zurückblickt: „Bei Sätzen wie: 'Du musst jetzt schreien!' flog mir die Sicherung raus. Mein zaghaftes 'Hallo, ich bin’s' wurde überhört und stattdessen handfest auf meinen Po gehauen. Vielleicht behaupten Experten deshalb, dass übermäßiger Pornokonsum unsere Sicht auf gesunden Sex ruiniert.“

Andrea Kiewel: Sex mit Brasilianer hat ihr den Kopf verdreht

Auf der anderen Seite hat Kiwi aber auch sehr schöne Erfahrungen machen dürfen. Ein Brasilianer, den sie einst in einem Flugzeug kennengelernt habe, soll ihr mächtig den Kopf verdreht haben. Nach einer gemeinsamen Nummer stellt die Zweifach-Mama fest: „Leckerer Sex geht auch ohne Liebe.“

Andrea Kiewel pendelt für ihre Fernbeziehung seit 2015 zwischen Deutschland und Israel. Foto: imago images

Zudem verrät die TV-Moderatorin, was sie gerne unten drunter trägt: Spitzenhöschen lassen Andrea Kiewel „ungeheuer weiblich“ fühlen. Ein Mann, der das bezeugen könnte, ist wohl ihr langjähriger Partner. Was wir über den Mann an ihrer Seite wissen, erfährst du hier.