„Fernsehgarten“: ZDF kündigt Motto an – Fans werden deutlich! „Kann keiner mehr ertragen“

Kein Sonntag ohne den „Fernsehgarten!„! Das denken sich wohl die Fans der ZDF-Show Woche für Woche, wenn sie wieder mal um Punkt 12 Uhr einschalten. Ab dann gibt es nämlich zwei Stunden volles Programm mit Moderatorin Andrea Kiwi Kiewel.

An diesem Sonntag (21. Mai 2023) hat sich das ZDF wieder ein ganz besonderes Motto für den „Fernsehgarten“ überlegt. Denn anders als sonst, gibt es keine Volkmusik auf die Ohren, sondern es wird zu den Hits der 80er und 90er gefeiert! In unserem Liveticker halten wird dich stets auf dem neusten Stand.

Samstag, der 20. Mai 2023

10.15 Uhr: Auch wenn Schlager und Volksmusik hierzulande schon sehr beliebt sind, freuen sich die Fans der ZDF-Sendung auch über etwas Neues. Die stetig wechselnden Mottos im „Fernsehgarten“ sind daher eine super Idee, so die Fans.

„Fernsehgarten“-Fans freuen sich über Abwechslung

Für das Motto 80er und 90er hat der Sender wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut und hochkarätige Gäste eingeladen. Mit am Start sind unter anderem: Henry Maske, Maren Gilzer, Aleksandra Bechtel, Ryan Paris, Rock of Ages, Oli. P, John Parr, Snap!, Cut’N’Move, Real McCoy, Guildo Horn, Katrina (formerly of Katrina & the Waves), sowie Captain Jack. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Auf Facebook kündigen sich bereits zahlreiche Zuschauer an und sind schon voller Vorfreude. Vor allem das Motto sorgt bei vielen für gute Laune. So schreibt ein Fan: „Das wird wieder viel schöne Musik.“ Ein Zweiter kommentiert: „Super! Den heutigen deutschen Jammerpop und Schlager kann ja auch keiner mehr ertragen.“

Egal, ob sie eines der begehrten Tickets ergattert haben und live dabei sind oder von der Couch aus zusehen: Sie freuen sich auf einen spannenden Vormittag mit Andrea Kiwel und den zahlreichen Gästen.