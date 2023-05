„Fernsehgarten“-Gast faltet Kiwi zusammen: „Das ist Unsinn“

Kinder, wie die Zeit vergeht. Monatelang mussten die treuen „Fernsehgarten“-Fans auf den Saisonstart ihrer Lieblingssendung warten und nun steht schon die zweite Ausgabe von Kiwis Garten der guten Laune auf dem Plan.

An diesem Sonntag wird es sogar sportlich im ZDF. Dann steht nämlich die „Fernsehgarten“-Sonderausgabe, der „FernsehDARTEN“ auf dem Plan, bei dem die Profi-Dartspieler Max Hopp und Gabriel Clemens zusammen mit Simon Gosejohann und „Bachelor“ Paul Jahnke die Pfeile fliegen lassen. Wir schauen für dich im Liveticker zu.

14.05 Uhr: Und mit einem Medley von Howard Carpendale endet der zweite „Fernsehgarten“ der Saison. Danke, Kiwi. Es war wieder wunderbar!

13.35 Uhr: Kiwi hat Fußschmerzen und schnappt sich direkt mal die Schlappen von zwei Jungs, mit einigen Bierbechern auf dem Tisch. Ein richtiges Tragegefühl will sich allerdings nicht einschleichen. „Uhhh die sind ganz warm, das ist ja ekelhaft“, blafft Kiwi ihren Gast an.

13.23 Uhr: Jetzt wird es ein wenig skurril. Stefano Zarrella, der kleine Bruder von Giovanni übernimmt an diesem Tag im „Fernsehgarten“ die Verköstigung, hat auch gleich noch Mama, Onkel und Papa mitgebracht. Papa Bruno singt auch direkt noch einen Song für seine Frau. Verpasst jedoch leider komplett seinen Einsatz. Da schämen sich selbst manche Zuschauer bei Twitter fremd. „Es geht immer noch schlimmer“ oder „Das ist der Tiefpunkt“ heißt es da. Und es geht sogar noch besser, jetzt baggert sogar der Onkel noch an Kiwi rum.

13.05 Uhr: Komplett im Kostüm ist eine Reisegruppe aus Brandenburg zum „Fernsehgarten“ angereist. Und die Jungs und Mädels übernehmen direkt den „Fernsehgarten“. Eine junge Dame hält sogar die Moderation auf den nächsten Act Moss Kena. Da kann sich Kiwi dann auch mal zurücklehnen.

13 Uhr: Palina versucht sich nun im Taekwondo-Darts. Klingt komisch? So sieht es auch aus. Die junge Frau wirft Dartpfeile mit ihrem Fuß auf die Scheibe. Klappt. Sieben Pfeile in einer Minute konnte sie unterbringen.

12.37 Uhr: Nackte Tatsachen im „Fernsehgarten“. Während sich Kiwi gespannt das Dart-Spiel ansieht, ziehen einige Fans im Publikum blank. erst später bemerkt die Moderatorin die nackten Bäuche. „Männer mit Bäuchen wo 180 draufsteht … seeeeexy“, wirkt die 57-Jährige dezent verwirrt.

12.20 Uhr: Natürlich geht es beim „Fernsehgarten“ heute auch noch um den ESC. „Keiner mag uns“, jammert Kiwi im Interview mit ESC-Stimme Peter Urban. Der wurde daraufhin deutlich: „Das ist Unsinn, Kiwi.“ Der Auftritt von „Lord of the Lost“ sei professionell gewesen, so der Experte. Man müsse eher erfahrene und gute Künstler motivieren, mitzumachen.

12.10 Uhr: Er ist der Superstar dieses „Fernsehgartens“: Howard Carpendale. Mit seinem Song „Du bist das Letzte“ begeisterte der Frauenschwarm so sehr, dass schon nach wenigen Momenten „Zugabe“-Rufe über den Lerchenberg hallten.

11.50 Uhr: Zehn Minuten früher als normal geht es also los. Willkommen zum zweiten „Fernsehgarten“ des Jahres. Kiwi ist bestens gelaunt. „Wunderbar, wunderbar, wunderbar“, jubelt Andrea Kiewel schon zu Beginn. Und sie hat sich Unterstützung mitgebracht. Elmar Paulke ist dabei.

9.50 Uhr: Kiwi hat heute übrigens einige erlesene Gäste am Start. Unter anderem werden Nino de Angelo, Howard Carpendale und Sotiria auftreten.

7 Uhr: „Fernsehgarten“-Fans aufgepasst. Wer heute erst wie gewohnt um 12 Uhr das ZDF anschaltet, wird schon einige Minuten von Kiwis Gute-Laune-Show verpasst haben. Ausnahmsweise beginnt der „Fernsehgarten“ nämlich heute bereits um 11.50 Uhr.

Samstag, 13. Mai 2023

14 Uhr: Die Empörungswelle will einfach nicht abebben. Schon im vergangenen Jahr kam es zu Diskussionen ums Gendern im Fernsehgarten. Wir erinnern uns: Kiwi wollte gerade einen neuen Künstler anmoderieren, sagte dabei „der deutschen Singer-Songwriter:Innen-Szene“, als ein Gast im „Fernsehgarten“ die Moderatorin schief anschaute. Das hatte Kiwi direkt bemerkt, entschuldigte sich mit den Worten: „Nicht das Gesicht verziehen, ich muss.“

Ein Skandal war geboren. Zwingt das ZDF etwa Kiwi zu gendern? Das ZDF dementierte rasch. „Es gibt definitiv keine Anweisung zum Gendern im ‚ZDF-Fernsehgarten‘. Andrea Kiewel ist es ein persönliches Anliegen, alle anzusprechen, daher verwendete sie diese Formulierung im Zusammenhang mit ‚muss‘“, hieß es vom Sender. Und auch Kiwi hielt dagegen. „Ich benutze den männlichen und weiblichen Plural schon seit langer Zeit, weil ich es unbedingt will und es mir sehr wichtig ist“, stellte die 57-Jährige klar.

„Fernsehgarten“-Zuschauer meckern über das Gendern

Für Aufregung sorgte die Aktion aber allemal und so ist es wenig verwunderlich, dass diese auch wieder aufkam, als das ZDF seine Gäste für den „FernsehDARTEN“ bekannt gab. Auf der Facebookseite des „Fernsehgarten“ hieß es nämlich: „Premiere mit unserem FernsehDARTEN! Wir freuen uns, diese musikalischen Gäst*innen bei uns begrüßen zu dürfen.“

Mehr Nachrichten:

So zetert ein Zuschauer: „Gäst*innen? Euer Ernst? Seit wann ist Gäste männlich und muss gegendert werden? Auf den Fernsehgarten freue ich mich aber.“ Ein anderer ergänzt: „Ich mag den Fernsehgarten, aber nicht euer Gendern.“ Ein Dritter spottet: „Tag*innen Tag*aussen kommen neue Dam*innen und Herr*innen in die Show. Let the Party started.“ Während eine andere Zuschauerin meckert: „Das heißt „Gäste“ verdammt noch mal! Und damit sind ALLE gemeint!“ Die erste Folge des „Fernsehgarten“ im Jahr 2023 kannst du HIER nachlesen.