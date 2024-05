Andrea Kiewel: Wenige Stunden nach dem „Fernsehgarten“ weiß jeder Bescheid

Was war das wieder für ein „Fernsehgarten“ am Sonntag (12. Mai). Passend zum ESC-Wochenende hatte sich auch Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel am 12. Mai 2024 ganz dem Thema Eurovision Song Contest verschrieben und bei strahlendem Sonnenschein Stars wie Ross Antony, Paul Reeves oder Lucy Diakovska eingeladen. Doch wie kam die Sendung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an?

Die Kommentare bei Facebook jedenfalls stellten dem zweiten „Fernsehgarten“ der Saison ein gutes Zeugnis aus. „War eine schöne Sendung. Ich freu mich immer auf Sonntag. Immer wieder lustig, Spiele und Abwechslung. Top! Weiter so! Ich liebe den Fernsehgarten“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer. Und eine andere Zuseherin ergänzt: „War wieder eine klasse Sendung mit Kiwi. Wir können die Sonntage kaum erwarten.“

Andrea Kiewel und der „Fernsehgarten“ mit ordentlicher Quote

Das geht nicht nur ihr so. Auch die Quoten von Kiwis „Fernsehgarten“ waren am Sonntagmittag wieder beachtlich, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Im Gesamtpublikum wollten 1,25 Millionen Menschen den „Fernsehgarten“ sehen. Ein Marktanteil von guten 15,6 Prozent.

Etwas weniger jedoch als in der Vorwoche. Hatte Andrea Kiewel es mit ihrer Premierensendung doch geschafft, 1,68 Millionen Menschen an die Bildschirme zu fesseln – ein Marktanteil von 16,7 Prozent.

Nichtsdestotrotz sicherte sich Andrea Kiewel und der „Fernsehgarten“ damit die Marktführerschaft am Sonntagmittag.

Am Abend konnte dagegen wie gewohnt der ARD-Krimi überzeugen. 7,03 Millionen sahen den „Polizeiruf 110“ mit dem Titel „Unsterblich“. Bedeutete: 28,3 Prozent Marktanteil um 20.15 Uhr. Knapp dahinter das ZDF mit der Arztserie „Dr. Nice“, die 4,21 Millionen Menschen sehen wollten. Ein Marktanteil von 16,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte dazu noch ein Film auf RTL überzeugen. „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ sahen 0,54 Millionen. Eine Quote von 12 Prozent, laut „DWDL“.