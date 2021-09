„Fernsehgarten“: Unwetter-Schock in Liveshow – „Guck dir das mal an!“

One last Dance: Unter diesem Motto stand die letzte Saison von Basketball-Megastar Michael Jordan. Und unter dieses Motto könnte man auch die letzte reguläre „Fernsehgarten“-Ausgabe des Jahres stellen.

Am Sonntag feiert Andrea 'Kiwi' Kiewel ein letztes Mal in diesem Jahr den „Fernsehgarten“. Doch nicht nur das. Das ZDF feiert auch Geburtstag. Und zwar den 35. des „Fernsehgarten“. Klar, dass wir bei dieser Party live im Ticker dabei sind.

13.56 Uhr: Und damit ist auch der letzte „Fernsehgarten“ des Jahres am Lerchenberg beendet.

13.53 Uhr: Und noch einmal Alvaro Soler.

13.35 Uhr: Der Regen lässt nach. Es scheint, als bleibt uns die Evakuierung erspart. Dafür singt jetzt Max Mutzke.

13.16 Uhr: Ob man nicht die Zuschauer aus dem Regen ins Trockene holen könne, fragt Kiwi. Problematisch bei den Hygienevorschriften im „Fernsehgarten“.

13.15 Uhr: Der Regen will einfach nicht enden. Es schüttet immer noch über dem Lerchenberg.

13 Uhr: Und da geht es los. Wolkenbruch in Mainz. „Guck dir das mal an“, ist Komiker Wolfgang Trepper besorgt.

12.50 Uhr: Es wird immer dunkler über Mainz. Nicht, dass heute wieder evakuiert werden muss.

12.33 Uhr: Familienfest beim „Fernsehgarten“. Auch Kiwis Familie aus Israel ist in Mainz.

12.15 Uhr: Oh Gott, es wird noch schöner. Kerstins Mann macht ihr einen Heiratsantrag. Und sie sagt: JA!!!

Ist das herrlich.

Heiratsantrag im Fernsehgarten. Foto: Screenshot ZDF

12.10 Uhr: „Ich weine auch schon“, Andrea Kiewel ist sichtlich gerührt. Ihre Schulkameradin Kerstin ist im „Fernsehgarten“ zu Gast. Und auch Kerstin laufen die Tränen. „Nun wein doch nicht“, versucht Andrea Kiewel zu trösten.

12.03 Uhr: „Stell dir vor, du bist als Co-Moderator im Fernsehgarten und die jungen Leute beleidigen dich“, scherzt Andrea Kiewel. Opfer der Beleidigungen: Co-Moderator Joachim Llambi. Sein Anzug sei „Schweinchenrosa“, so vier junge Zuschauer über das Outfit des „Let's Dance“-Moderators.

12 Uhr: „Ich könnte schon weinen“, ist Andrea Kiewel gerührt, als sie auf den festlich geschmückten Lerchenberg kommt.

11.50 Uhr: So, das Traumschiff ist heil zurück im sicheren Hafen. Jetzt kommt Kiwi!

11.25 Uhr: Nur noch 30 Minuten bis zum Start. Der letzte „Fernsehgarten“ des Jahres!

Samstag, 25. September

18 Uhr: 35 Jahre „Fernsehgarten“. Unfassbar. Es gibt nur wenige Shows im deutschen Fernsehen, die auf eine solche Geschichte zurückschauen dürfen.

Und doch, einigen Fans ist vor der Jubiläumssause nicht zum Feiern zu Mute. Schließlich bedeutet die Show am Sonntagmittag auch den Abschluss der diesjährigen „Fernsehgarten“-Saison am Mainzer Lerchenberg.

„Fernsehgarten“: Die Gäste am Sonntag

Joachim Llambi

Jutta Kleinschmidt

Wolfgang Trepper

Renata und Valentin Lusin

Hatice Nizam

Armin Roßmeier

Die Höhner

Nik Kershaw

Tom Gaebel

Max Mutzke

Johnny Logan

Voxxclub

Alvaro Soler

Zeppelin - das Musical

Dementsprechend getrübt ist bei einigen Zuschauern die Stimmung. „Sehr schade“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Facebook. Und ein anderer ergänzt: „Herzlichen Glückwunsch und schade, dass es schon die letzte Sendung ist. Da fehlt doch dann was...“

