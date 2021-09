„Fernsehgarten“: Fans vor Jubiläumsshow enttäuscht – „Sehr schade“

One last Dance: Unter diesem Motto stand die letzte Saison von Basketball-Megastar Michael Jordan. Und unter dieses Motto könnte man auch die letzte reguläre „Fernsehgarten“-Ausgabe des Jahres stellen.

Am Sonntag feiert Andrea 'Kiwi' Kiewel ein letztes Mal in diesem Jahr den „Fernsehgarten“. Doch nicht nur das. Das ZDF feiert auch Geburtstag. Und zwar den 35. des „Fernsehgarten“. Klar, dass wir bei dieser Party live im Ticker dabei sind.

Samstag, 25. September

18 Uhr: 35 Jahre „Fernsehgarten“. Unfassbar. Es gibt nur wenige Shows im deutschen Fernsehen, die auf eine solche Geschichte zurückschauen dürfen.

Und doch, einigen Fans ist vor der Jubiläumssause nicht zum Feiern zu Mute. Schließlich bedeutet die Show am Sonntagmittag auch den Abschluss der diesjährigen „Fernsehgarten“-Saison am Mainzer Lerchenberg.

-------------

„Fernsehgarten“: Die Gäste am Sonntag

Joachim Llambi

Jutta Kleinschmidt

Wolfgang Trepper

Renata und Valentin Lusin

Hatice Nizam

Armin Roßmeier

Die Höhner

Nik Kershaw

Tom Gaebel

Max Mutzke

Johnny Logan

Voxxclub

Alvaro Soler

Zeppelin - das Musical

------------------

Dementsprechend getrübt ist bei einigen Zuschauern die Stimmung. „Sehr schade“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Facebook. Und ein anderer ergänzt: „Herzlichen Glückwunsch und schade, dass es schon die letzte Sendung ist. Da fehlt doch dann was...“

Ja, was genau sollen wir denn ab kommender Woche am Sonntagmittag machen? Zum Glück hat das ZDF-„Fernsehgarten“-Team noch zwei Asse im Ärmel. Um was es sich handelt, kannst du hier nachlesen.