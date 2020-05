„Fernsehgarten“: Geheimnis gelüftet! Andrea Kiewel gibt bekannt ...

Die Zuschauer des ZDF-„Fernsehgarten“ mussten sich wegen der Corona-Krise drei Wochen länger gedulden, bis die Kultsendung auf dem Mainzer Lerchenberg wieder auf Sendung gehen konnte. Am Sonntag war es dann soweit: Andrea Kiewel gab ihr „Fernsehgarten“-Debüt für das Jahr 2020.

Was die Zuschauer nicht wussten: Die „Fernsehgarten“-Moderatorin hütet schon lange ein Geheimnis.

„Fernsehgarten“: Süßes Geheimnis gelüftet! Andrea Kiewel ist ...

Sollten die Fans der 54-Jährigen sich gefragt haben, wie und wo sich Andrea Kiewel während der Sendepausen die Zeit vertreibt, gibt es jetzt die Antwort. Wie der „Fernsehgarten“-Star gegenüber der Bild am Sonntag verriet, habe er eine zweite Bleibe in Tel Aviv.

Und dort ist Kiwi nicht allein.

Andrea Kiewel hat einen "Herzensmenschen" in Tel Aviv. Foto: imago images / Revierfoto

+++ Anne Will (ARD): Wolfgang Kubicki macht DIESE krasse Aussage zu Lockerungen – Zuschauer stinksauer! +++

So erzählt Andrea Kiewel, sie pendele wochenweise zwischen ihrer Wohnung in Frankfurt und der in Tel Aviv. „In der ‚Fernsehgarten‘-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe.“ Dort versuche sie erst mal von der Live-Sendung runterzukommen, die – wie Andrea Kiewel betont – „wirklich die schönste Schwerstarbeit“ sei.

---------------------------------

Alle bisherigen „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

--------------------------------

„Einen ganz besonderen Herzensmenschen“

Die Zeit alleine verbringen muss Kiwi in Tel Aviv aber nicht. Im Gegenteil: „Da habe ich Familie, sehr viele Freunde und auch einen ganz besonderen Herzensmenschen. Aber dazu sage ich nicht mehr, das ist nur meins und das beschütze ich ganz stark.“

+++ Queen Elizabeth II. schockt mit unbequemer Wahrheit – die Königin und Prinz Philip sind ... +++

Seit fünf Jahren schon führt Andrea Kiewel abseits von Frankfurt eine Art zweites, geheimes Leben. Dem ZDF „Fernsehgarten“ bleibt sie aber weiterhin treu. Auch wenn es hier und da mal zu diversen Pannen kommen kann, wie zuletzt am Sonntag. Hier mehr dazu >>>