„Fernsehgarten“ (ZDF): Kiwi verrät Knaller! ER ist nächste Woche wieder da

Sonne, Meer, Erholung pur. Für ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel könnte es gerade nicht besser laufen. Auch wenn eingefleischte „Fernsehgarten“-Fans vergangenen Sonntag bitter enttäuscht gewesen sein dürften, dass die Show aus Mainz ausgefallen war – für Kiwi selbst hieß das mehr Freizeit.

Doch zum Glück ist die Pause nun endlich vorbei. Kiwi ist zurück. Und wir auch. In unserem Liveticker erfährst du alles zum „Fernsehgarten“:

14.05 Uhr: Er ist zurück. In der kommenden Woche ist Manuel Cortez wieder dabei, Wir erinnern uns, er war bei den letzten Frühjahrs-Fernsehgärten in Cran Canaria dabei. Das war jedoch schon 2019.

13.15 Uhr: Das wussten wohl die Wenigsten. Andrea Kiewel wurde am Sonntag ganz privat und verrät: „Nüssen fallen bei mir aus. Ich bin allergisch.“

13.02 Uhr: Tanzen auf einem Longboard. Was es nicht alles gibt.

12.32 Uhr: Und jetzt packt Andrea Kiewel über Lutz van der Horst aus. „Er ist auf herrlichste Art tollpatschig“, verrät Andrea Kiewel über die Dreharbeiten mit Lutz van der Horst.“

12.28 Uhr: Sie haben kein leichtes Leben, weil sonst arbeiten sie bei der Heute Show. Und Heute Show ist nicht Sommer“, stichelt Andrea Kiewel gegen ihre ZDF-Kollegen Lutz van der Horst und Fabian Köster, die nun im „Fernsehgarten“ zu sehen sind.

Ganz witzig die beiden. Auch wenn Lutz van der Horst zugeben musste, dass er schon Sorgen hatte, als der jüngere Kollege plötzlich beim ZDF auftauchte. „Ist Fabian der neue Lutz?“, fragte Andrea Kiewel ganz provokant. Seine Antwort: „Da hatte ich auch ein bisschen Sorge am Anfang. Da kommt der Junge, ist es jetzt vorbei mit mir?“ Natürlich nicht.

12.25 Uhr: Noch heißer ist allerdings die Grillkohle aus Japan. Stattliche 300 Euro kostet die. Pro Kilo wohlgemerkt. Ein Preis, der bei Twitter ordentlich diskutiert wird.

Dafür zahl ich gern Gebühren. Dass ich zuhöre wie im ZDF mittags gegen 300-Euro-Kohle geklopft wird.

300 € für Holzkohle? Diese Kohle soll's Fleisch grillen, nicht vergolden...

300 €/kg für japanische Binchotan-Kohle. Ab Ihr noch ganz sauber seid, hab ich gefragt?!

Oh mein Gott, haben wir keine anderen Probleme? Ne Grillholzkohle für 300 Euro.

300 Euro pro Kilo! Von Ihren Rundfunkgebühren!

12.12 Uhr: Was haben wir bislang gelernt? Kiwi findet Grillkohlestücke aus gepressten Olivenkernen sexy. Naja.

12.05 Uhr: Andrea Kiewel war bekanntlich Leistungsschwimmerin. Daher kann sie bei den Rettungshunden auch gut mitreden. „Die Rettungschwimmer-Prüfung, ei ei ei. Das war die schlimmste Prüfung, die ich je in meinem Leben gemacht habe, weil die mich so attackiert haben“, berichtet Andrea Kiewel. Verständlich, schließlich müssen die Retter auch Patienten in Panik sicher an Land bringen.

Andrea Kiewel hatte Rettungshunde zu Gast. Foto: Screenshot ZDF

11.55 Uhr: Nachdem „Ab in den Süden“-Buddy lustig über das „Fernsehgarten“-Gelände gehüpft ist, dürfen nun Rettungshunde in den Pool springen.

11.50 Uhr: Und da geht es schon los. Marquess covern den alten Ricky-Martin-Klassiker „Livin' La Vida Loca“.

11.25 Uhr: Und hier die komplette Gästeliste des Sommerhit-„Fernsehgarten“:

Marquess

Loona

Buddy

Las Ketchup

Mungo Jerry

The underdog project

Bellini

The Gipsy Kings

Katrina

Isla San Juan

10.15 Uhr: Das Motto des heutigen „Fernsehgarten“ ist übrigens „Sommerhits“. Mit dabei sind Stars wie „Loona“, Buddy, „Las Ketchup“ oder Mungo Jerry.

7.40 Uhr: Ein paar schöne Tage in der Sonne hatte sich Andrea Kiewel gegönnt. Un die verbrachte der „Fernsehgarten“-Star hauptsächlich beim Yoga, im Wasser oder im Bikini an Land. Für ihre Fans sprangen dabei einige coole Urlaubsschnappschüsse heraus. Auf einem jedoch ist Andrea Kiewel kaum wiederzuerkennen.

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel zeigt sich privat im Bikini

Die ZDF-Blondine sitzt darauf vor ihrem Laptop, trägt nix weiter, als einen schwarzen Bikini. Make-up? Fehlanzeige. Andrea Kiewel zeigt sich natürlich wie nie. Inklusive ungestylter Wuschelmähne. So hat man die „Fernsehgarten“-Moderatorin tatsächlich noch nie gesehen!

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel. Foto: imago stock&people gmbh

+++ „Fernsehgarten“ fällt aus – das ist der Grund +++

--------------------------------------------------------------

Das sind die alle Moderatoren vom ZDF „Fernsehgarten“:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Ramona Leiß (1993 - 1999)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

----------------------------------------------------------

Ihren Fans gefällt der Out-of-Bed-Style:

„Liebe Kiwi ein wunderschönes Foto von dir“

„Wowww, Andrea, tolles Bild“

„Kiwi sieht erholt aus!“

„Da musste ich jetzt zweimal gucken, freue mich wieder auf Sonntag.“

„Hey cooles Outfit, schöne Frisur…“

+++ Fernsehgarten: ZDF lässt wieder Gäste auf den Lerchenberg – doch die Sache hat einen Haken +++

Andrea Kiewel: Große „Fernsehgarten“-Ankündigung

Und um die Vorfreude auf die nächste Sonntags-Show anzukurbeln, verrät Kiwi schließlich noch: „Am Sonntag sind wir endlich wieder für Euch da! Habt Ihr am Wochenende ordentlich Energie für diese Woche getankt?“

+++ Fernsehgarten (ZDF): Traurige Worte von Moderatorin Andrea Kiewel – „Ich möchte euch was sagen...“ +++

Soll heißen: Am 9. August steht Andrea Kiewel dann wieder top gestylt und mit sonnengebräunter Haut auf dem Mainzer Lerchenberg und begrüßt dort unter anderem Musiker wie Dante Thomas, las Ketchup und viele mehr. (jhe, göt)