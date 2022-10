„Fernsehgarten“: Kiwi packt aus – „Für viele Dinge habe ich Personal“

Ein letztes Mal. Ein Mal noch, wird Andrea Kiewel am Sonntag ihre Fans im „Fernsehgarten“ begrüßen. Zwar nicht wie gewohnt vom Mainzer Lerchenberg, dafür aber aus der Thüringer Metropole Erfurt.

Doch kurz vor dem Start der letzten „Fernsehgarten“-Ausgabe des Jahres gibt es Häme aus dem eigenen Hause. Wir klären auf, was passiert ist und sind natürlich auch Sonntag im Liveticker an deiner Seite.

14.00 Uhr: Und so endet auch die letzte Ausgabe des „Fernsehgarten“ in diesem Jahr. Wir freuen uns schon auf die kommende Saison.

13.10 Uhr: „Für viele Dinge habe ich Personal.“ Na, das klingt doch nach einem kleinen Arroganzanfall bei Frau Kiewel. Sollte aber nur eine witzige Überleitung auf Außenreporter Elma Paulke werden, der im Auftrag Kiewels die Stadt Erfurt erkundet.

13.02 Uhr: Jetzt wird es philosophisch im „Fernsehgarten“. „Kakteen sind wie Menschen, wenn man nicht weiß, was sie wollen, lässt man sie einfach in Ruhe“, erklärt ein Kaktus-Experte im ZDF. Warum der da ist? In Erfurt gibt es die älteste Kakteen-Zucht der Welt. Irre.

12.50 Uhr: Jetzt sollen auch noch die Zuschauer mitmachen. Da bekommen einige Fans auf Twitter gleich Sorgen um die Gelenke der „Fernsehgarten“-Gäste vor Ort. „Sind Notärzte vor Ort?“, fragt beispielsweise ein User.

12.48 Uhr: 20.000 Kniebeugen will Detlef D. Soost als Wette machen. Findet Kiwi nicht so geil. „Detlef mein Schatz, ich vermisse dich so gar nicht.“

12.02 Uhr: Und da ist auch Kiwi. Warm eingepackt im rosafarbenen Wintermantel.

11.59 Uhr: Fünf Minuten vor der Zeit ist der Kiwi Pünktlichkeit. Mit Versengold startet der „Fernsehgarten“ in die letzte Ausgabe vor der Winterpause.

7.35 Uhr: Einmal noch, dann steht wieder die lange Winterpause an. Aus Erfurt begrüßt Andrea Kiewel heute noch mal ihre Gäste. Bist du auch schon so gespannt?

„Fernsehgarten“: Samstag, 15. Oktober

10 Uhr: Üble Häme für den „Fernsehgarten“. ZDF-Satiriker Jan Böhmermann hat sich die Kultsendung vorgenommen und lässt kein gutes Haar an der Show von Moderatorin Andrea Kiewel. Im Stil eines Youtubers veröffentlichte der Komiker ein etwa acht Minuten langes Video, in dem er sich über die Sonntagmittag-Show lustig macht.

Mit einem ärmellosen Shirt bekleidet und der Chipstüte in der Hand schaut Böhmermann den ZDF-Klassiker in der Mediathek und kommentiert – wenig begeistert – das Geschehen. „Überall geht mehr Partystimmung. Und auch geilere Partystimmung“, ätzt der Komiker.

„Fernsehgarten“: Die Stars am Sonntag

Versengold, Laffontien Brothers, Keimzeit, Fargo, voXXclub, Cynthia Barcomi

Goldmeister, Lord of the Dance, Ella Endlich, Brenner & Maschine

Loi, Detlef D! Soost, Armin Roßmeier, Christiane Stenger, Astrid Rudolph

Dann bekommen auch noch die Gäste ihr Fett weg. „Ohhhh, Ben Zucker, für alle, die sich Andreas Gabalier nicht leisten wollen. Nicole, die Lena der 80er-Jahre (…) Ich glaube, ab jetzt fängt sie an, sich einfach Namen auszudenken. Norman Langen, Eric Philippi, Stefan Weiser, Rudolf Bergmann …“, scherzt Böhmermann.

Besonders hart trifft es dann aber noch mal Ben Zucker. „Wir singen mit Ben Zucker, was für viele da ein Grund zur Freude ist, ich empfinde das als Drohung“, witzelt der ZDF-Satiriker und legt ob Zuckers Reibeisen-Stimme noch einmal nach. „Klingt als würde er scheißen beim Singen.“