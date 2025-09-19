Üble Prognose vor „Fernsehgarten“ – Besucher müssen bangen

Am Sonntag (21. September) steigt auf dem Lerchenberg in Mainz wieder die große Party im „Fernsehgarten“. Unter dem Motto „Der Fernsehgarten singt“ begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel wieder zahlreiche Gäste in ihrem Studio.

Und auch auf die Besucher vor Ort freut sich die „Fernsehgarten“-Moderatorin. Doch vor dem Start der neusten Ausgabe macht eine beunruhigende Nachricht die Runde. Müssen die Zuschauer nun bangen? In unserem Live-Ticker halten wir dich auf dem Laufenden:

Freitag, der 19. September 2025

17 Uhr: Voller Vorfreude blicken die Fans des ZDF-„Fernsehgarten“ auf die kommende Ausgabe mit Kiwi. Schließlich neigt sich die laufende Saison langsam aber sicher dem Ende zu. Doch ein Blick in die Wettervorhersage am Sonntagmittag dürfte die Vorfreude etwas schmälern. Das sieht leider gar nicht gut aus.

Das sind die Gäste in der diesjährigen Ausgabe „Der Fernsehgarten singt“:

Sänger Nik P.

Fußballer Pierre Littbarski

Moderatorin Aleksandra Bechtel

Musiker Caleb Hearn

Sänger und Musikproduzent Thomas Anders

Sänger und Schriftsteller Heinz Rudolf Kunze

Musiker Toni Krahl und Band Die Kinx vom Prenzlauer Berg

und Band Sängerin Sophia und Sänger Kayef

und Sänger Musiker Tom Marks

Laut „wetter.com“ lässt das Wetter in Mainz an diesem Sonntag zu wünschen übrig. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent und einer maximalen Temperatur von 19 Grad wird es auf dem Lerchenberg etwas ungemütlich. Noch bleibt die Hoffnung, dass sich die Wolken doch noch verziehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Wettergott ein Auge zudrückt.