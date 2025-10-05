„Fernsehgarten on Tour“: Unzensiert! Gleich zu Beginn wird kräftig geflucht

Die treuen ZDF–„Fernsehgarten“-Zuschauer müssen langsam Abschied von ihrem gefeierten Format nehmen. Nach dem Staffelende der klassischen Ausgabe flimmern am 5. Oktober und am 12. Oktober noch zwei Sonderausgaben, dem „Fernsehgarten on Tour“, über die ZDF-Bildschirme.

Der Eventort ist dieses Jahr die Völklinger Hütte im Saarland. Alles steht dabei unter dem Motto des Saarlandes und seiner Sehenswürdigkeiten. Und auch die Gästeliste hat es in sich: Andrea Kiewel begrüßt unter anderem die Sänger Iggi Kelly und Isaak, die Band Gregorian sowie Starkoch Christian Rach und den Astronauten Matthias Maurer.

„Fernsehgarten on Tour“: Heute geht es um das Saarland

Nach dem gefeierten Bühnenauftritt der Hannoveraner Band Marquess und ihrem spanischen Klassiker „Vayamos compañeros“ begrüßt Andrea Kiewel einen waschechten Saarländer, Starkoch Christian Rach, in der Völklinger Hütte.

Gemeinsam möchten sie sich nun ans Schwenken, das Grillen und eine saarländische Tradition, wagen. „Wer nicht schwenkt, hat nicht gelebt. Und das kann keiner besser als und mir besser beibringen als der Mathematiker und Philosoph unter den Starköchen: ein echter Saarländer, Christian Rach. Herzlich Willkommen“, verkündet die „Fernsehgarten“-Moderatorin verheißungsvoll.

Andrea Kiewel und Christian Rach sprechen über ein besonderes Kulturgut

Lachend antwortet Christian Rach prompt: „Vielen Dank für die Einladung zum Schwenken! Du weißt ja, wenn man einen Saarländer wirklich beleidigen möchte… Was sagt man?“

Kiewel steht ein wenig auf dem Schlauch und rät: „Schwenken kannst du auch nicht?“ „Nein! Dein Vater konnte auch schon nicht schwenken. Das ist die größte Beleidigung“, witzelt Rach.

Kiewel lässt es nicht auf sich sitzen und offenbart ein Berliner Markenzeichen. Plötzlich flucht sie auf Berlinerisch los und enttarnt die Berliner Schnauze. „Alles scheiße außer Mutti“, platzt es aus ihr heraus.

Eine Aussage, die nicht bei allen „Fernsehgarten on Tour“-Zuschauern gut ankommt. Ein Nutzer reagiert sofort bei „X“ und merkt knallhart an: „Andrea Kiewel! Du wohnst nicht in Berlin.“

Dennoch muss man anmerken, dass die 60-Jährige im damaligen Ost-Berlin geboren ist. Außerdem kennt sie die Stadt wie ihre Westentasche. So hat sie dort ihre gesamte Schul- und Jugendzeit verbracht und ein Lehramtsstudium absolviert.