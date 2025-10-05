Am Showende von „Fernsehgarten on Tour“: Plötzlich herrscht traurige Gewissheit!

Der ZDF–„Fernsehgarten“ geht auf Tour – und das gleich zweimal. Am 5. und 12. Oktober flimmern zwei Sonderausgaben zur gewohnten Sendezeit über die Bildschirme. Der Schauplatz: die Völklinger Hütte im Saarland.

Andrea Kiewel begrüßt dort eine spannende Mischung aus Musik, Promis und regionalem Flair. Mit dabei: Iggi Kelly, Isaak, die Band Gregorian, Starkoch Christian Rach und sogar Astronaut Matthias Maurer.

Im Mittelpunkt steht das Saarland mit seinen Sehenswürdigkeiten in Erinnerung an einen der berühmtesten Söhne des Landes, den verstorbenen Musikproduzenten Frank Farian. Selbstverständlich haben sie sich eine passende Challenge überlegt. Doch schon nach etwa einer Stunde läuft einiges nicht so wie geplant…

„Fernsehgarten on Tour“: Tanzchallenge sorgt für Aufsehen

„Wenn wir schon hier sind, müssen wir die Landeshauptstadt Saarbrücken miteinbeziehen. Wir wollen den Menschen-Check machen. Wie sind die Saarländer oder Saarländerinnen? Sind sie spontan? Sind sie gut drauf? Und können sie tanzen?“, läutet Andrea Kiewel die anstehende Herausforderung vorfreudig ein.

Die „Fernsehgarten on Tour“-Moderatorin erklärt, dass sie eine Tanzchallenge geplant haben. Die Menschen sollen zu Ehren des verstorbenen Musikproduzenten Frank Farian zu „Daddy Cool“ von Boney M performen. Kein Geringerer als Starchoreograf, Moderator und Fitnesstrainer Detlef Soost wird dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eventort ist dabei der Saarbrücker Ludwigplatz.

Die Challenge läuft nicht wie erwartet

„Jeder kann mitmachen. Die Leute müssen sich entscheiden: Entweder dabei sein oder nur zugucken. Kommt vorbei“, erklärt Soost auf der „Fernsehgarten on Tour“-Bühne. Nach einer Performance des Choreografen gemeinsam mit dem Publikum schaltet das ZDF sofort auf den Saarbrücker Ludwigplatz.

Die Erwartungen sind groß: Man wünscht sich 500 feierwütige und tanzbegeisterte „Fernsehgarten on Tour“-Fans. Doch Fehlanzeige! Nach einer Stunde herrscht traurige Gewissheit. Neben einem lästigen Regenschauer müssen die auf dem Ludwigplatz stationierte ZDF-Moderatorin und Soost stark bleiben.

Andrea Kiewel ist völlig erstaunt: „Wo sind die Menschen? Dann legt euch jetzt mal ins Zeug. Detlef, es wird Zeit, dass du das T-Shirt ausziehst!“ Es sind nur eine Hand voll Menschen zu erkennen. Fest steht: So hatte man sich das nicht vorgestellt. Zum Ende des „Fernsehgarten on Tour“ finden sich im strömenden Regen etwas mehr Menschen ein. Ihnen gelingt es, den Ludwigplatz dennoch zum Beben zu bringen.