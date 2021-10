„Fernsehgarten“ kündigt DAS an: Dann muss das ZDF einschreiten

Und das war es schon wieder. Die „Fernsehgarten“-Saison 2021 ist beendet. Am Sonntag lief die letzte Show mit Andrea Kiewel. Doch vorher kam es noch zu einem Zwischenfall.

Das ZDF hat bereits die Namen der prominenten Gäste bekanntgegeben, die Moderatorin Andrea Kiewel musikalisch in ihrer Show unterstützen werden. Doch so lustig der „Fernsehgarten“ von Woche zu Woche auch zu sein scheint: Bei einer Sache versteht der Sender keinen Spaß.

„Fernsehgarten“ macht Ankündigung: ZDF muss einschreiten

Auf Facebook kommentieren die ersten Fans eifrig, wie sie die Stars der letzten „Fernsehgarten“-Sendung am Sonntag finden. Hin und wieder tauchen in Posts dieser Art bekanntlich auch Kommentare auf, die an dieser Stelle nicht angebracht sind. Das ZDF reagiert allergisch auf so etwas. Wie jetzt eben auch.

Das ist der ZDF-„Fernsehgarten“:

Der ZDF-„Fernsehgarten“ wird seit 1986 ausgestrahlt

Die Sendung läuft im Sommer immer sonntags von 12 bis 14.10 Uhr im ZDF

Moderiert wird die Sendung von Andrea Kiewel, die von ihren Fans liebevoll Kiwi genannt wird

Normalerweise sendet das ZDF die Show vom Lerchenberg in Mainz, bei „Fernsehgarten – on Tour“ moderiert Kiwi von verschiedenen Standorten

„Fernsehgarten“: ZDF löscht Fankommentar

Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“. Foto: IMAGO / Eibner

Fans müssen sich generell an die so genannte Netiquette des ZDF halten. Die besagt unter anderem: „Das Diskutieren mit Freunden und anderen Fans geht am besten mit einem freundlichen und respektvollen Umgangston. Seid nett zueinander! Jeder hat das Recht auf eine freie Meinung – im Rahmen des gesetzlich Erlaubten.“

Auf Facebook hat sich ein Fan offenbar nicht ganz daran gehalten und einen Inhalt veröffentlicht, der nicht dorthin gehört. Das ZDF schreibt dazu öffentlich: „Hallo zusammen, bitte postet hier keine Links ohne einen Kommentar. Das verstößt gegen unsere Netiquette. Wir haben einen Beitrag daher löschen müssen.“

Zurecht. Denn in der offiziellen Netiquette heißt es außerdem: „Wir behalten uns das Recht vor, Kommentare zu löschen und 'Wiederholungstäter' zu sperren.“

Dem „Fernsehgarten“ am Sonntag tut dies aber keinerlei Abbruch. Im Gegenteil, mit diesen angekündigten Stars kann Andrea Kiewel sicher ein fulminantes „Fernsehgarten“-Ende 2021 feiern:

Sotiria

Marcus & Martinus

Brenner & Maschine

EEs

DJ Ötzi

Annemarie Eilfeld

Kerstin ott

Keimzeit

Mads Langer

Versengold

Schlagerstar Jürgen Milski wird zwar nicht beim „Fernsehgarten" dabei sein, er lässt aktuell aber dennoch von sich hören. Denn er ist über eine Sache mehr als schockiert.