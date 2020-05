„Fernsehgarten“: Ärgerliche Panne – plötzlich macht das ZDF ausgerechnet DAS

Es ist endlich wieder soweit. Der „Fernsehgarten“ geht in seine neue Saison. Ohne Zuschauer zwar, und mit leicht verändertem Ablauf, aber was soll's. Hauptsache wieder „Fernsehgarten“.

Wir freuen uns natürlich auch wieder wie Bolle und sind den ganzen „Fernsehgarten“-Tag (Amateure würden es auch Sonntag nennen) im Liveticker für dich am Start.

Sonntag, 10. Mai:

14.16 Uhr: Was soll das denn? Kiwi kündigt noch ein ESC-Medley von Guildo Horn an, und bricht plötzlich ab. Der Sender schaltet einfach zum „Duell der Gartenprofis.“

Das ist ärgerlich. Auch einige Fans sind sauer:

„Das waren doch gar nicht alle Lieder“

„Sollte es nicht ein Medley werden?“

14.15 Uhr: Thema im kommenden „Fernsehgarten“: ESC. Mit dabei 'Hermes Houseband, Johnny Logan'. Allerdings ohne Lutz van der Horst.

Kiwi: Ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen Bammel vor der ersten Show.“ Doch es hat alles gut geklappt. Daran nicht unbeteiligt: Kiwis Team. Ihr Dank: „Ihr habt mir den Arsch gerettet.“

14.12 Uhr: Wo wir dann auch wieder bei der „Nahtoderfahrung“ sind.

14.10 Uhr: Doch ohne ein Lied geht der „Fernsehgarten“ nicht zu Ende. Kiwi und der ultra-sympathische Guildo Horn singen: „Ti Amo“ von Howard Carpendale. Traumhaft!

14.05 Uhr: Der erste „Fernsehgarten“ 2020 neigt sich dem Ende zu. Jetzt noch das Drohnen-Finale und dann ist schon fast wieder Schluss.

14.00 Uhr: Da können sich Helene Fischer und Roland Kaiser mal eine Scheibe von abschneiden. Gil Ofarim un Casssandra Steen covern 'Shallow' von Lady Gaga und Bradley Cooper. Wir schmelzen hier...

13.55 Uhr: Jetzt werden härtere Töne angeschlagen. Andrea Kiewel droht Lutz van der Horst: „Alter, ich klatsche dir gleich eine.“ Natürlich nur im Spaß.

13.45 Uhr: Süüüüüüüüüß. Hunde auf Surfbrettern. Was es nicht alles gibt.

13.37 Uhr: Der Lerchenberg schaut schon arg traurig aus, so ganz ohne Publikum. Hier kannst du nachlesen, wie es mit Fans ist.

13.35 Uhr: Und da sind wir wieder beim Drohnenrennen. Nächste Runde. 400 Euro kostet übrigens so eine Drohne.

13.30 Uhr: Andrea Kiewels Kleid ist heiß begehrt. Erst wollten „Fernsehgarten“-Fans ihr das Kleid abschwatzen. Jetzt auch noch Maite Kelly.

13.25 Uhr: Alles anders Dank Corona. Jetzt wird auch noch der Warm-Upper vor die Kamera gestellt. Er hört sich gerne reden.

13.15 Uhr: Vom Dschungelcamp in den Fernsehgarten. Emily Roberts singt „In this together“. Übrigens der Titelsong von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ 2020. Da war die Welt noch in Ordnung.

13.05 Uhr: Wir sind ja hier unter uns. Jetzt können wir ja es sagen: IST GUILDO HORN NICHT EXTREM COOL?

Ja, ist er!

12.59 Uhr: Ein stiller Moment im „Fernsehgarten“. Gil Ofarim singt „ein Teil von dir“. Ein Song, dem er seinen toten Vater gewidmet hat.

12.55 Uhr: Die Dame in der Drohnen-Runde crasht ihr Fluggerät. Andrea Kiewel nennt das ein typisches Parkmanöver von Frauen. Nett war das jetzt aber nicht, Kiwi .

12.48 Uhr: Um mal wieder etwas abzukühlen, geht es jetzt in die Luft. Drohnen-Rennen im „Fernsehgarten“.

12.45 Uhr: Kiwi ist heute wieder in Flirtstimmung. Erst die Liebeserklärung an Co-Moderator Lutz van der Horst. Jetzt nimmt die „Fernsehgarten“-Moderatorin Laith al Deen ins Auge. EInen sexy Bart habe er. Und ihren Kameramann wolle sie Backstage küssen, wenn der nicht schneller. Das kann ja noch was werden...

12:28 Uhr: Andrea Kiewel will heute noch im „Fernsehgarten“ singen. „Das ist für manche eine Nahtoderfahrung.“

Guildo Horns Worte, nicht unsere ;)

12.30 Uhr: Natürlich darf auch im „Fernsehgarten“ der Muttertag nicht zu kurz kommen. Lutz van der Horst liest Grüße an die Muttis vor. Guildo Horn wird sie vertonen. Na, das kann ja was geben.

12.22 Uhr: Lutz Van der Horst ist auch wieder dabei. Kiwi ganz emotional: „Ich verehre ihn, ich liebe ihn.“ Ob das Oli Welke auch über ihn sagt?

12.20 Uhr: Der Fernsehgarten ist „kein Job, das ist pures Glück“ sagt Kiwi zu Beginn. Recht hat sie. „Sommer- und Jahresurlaub“ sei der Fernsehgarten. Auch da stimmen wir zu.

12.15 Uhr: Und der erste „Fernsehgarten“ im Jahr 2020 startet mit ESC-Legende Guildo Horn. „Immer wieder geht die Sonne auf“. Wie symbolisch.

12.00 Uhr: Nur noch 15 Minuten, dann startet der „Fernsehgarten“. Also Popcorn raus, Kuchen anschneiden und dann geht's los.

11.40 Uhr: Nur noch eine gute halbe Stunde. Dann startet Kiwi mit dem „Fernsehgarten“ in die neue Saison. In einem Interview mit der 'Bild am Sonntag' verriet Andrea Kiewel übrigens, dass sie seit fünf Jahren auch in Israel wohnt. „ Ich habe eine Wohnung in Frankfurt und eine in Tel Aviv. In der ‚Fernsehgarten‘-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe, mich mit einem Arak (ein klarer, ungesüßter Anisschnaps, Anm. d. Red.) auf den Balkon setze und runterkomme. Mir tut nach so einer Live-Sendung alles weh, das ist wirklich die schönste Schwerstarbeit, die man sich vorstellen kann.“

Dort hat sie auch einen ganz besonderen Menschen gefunden, wie die „Fernsehgarten“-Moderatorin erzählt: „Da habe ich Familie, sehr viele Freunde und auch einen ganz besonderen Herzensmenschen. Aber dazu sage ich nicht mehr, das ist nur meins und das beschütze ich ganz stark.“

10.40 Uhr: Auftritt mit Maske? Ein Video von den Proben zeigt Guildo Horn mit einer Schutzmaske. Das könnte spannend werden.

10.15 Uhr: Heute wird übrigens einiges anders im ZDF-„Fernsehgarten“. Keine Zuschauer, weniger Künstler und es wird nicht in der Arena gedreht.

Apropos Gäste. Dabei sind heute:

Laith Al-Deen

Cassandra Steen

Gil Ofarim

Maite Kelly

Guildo Horn

9.30 Uhr: „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel ist schon fleißig am Proben. Hier ein Bild aus Mainz.

8.15 Uhr: Los geht der „Fernsehgarten“ übrigens wieder wie gewohnt um 12.15 Uhr. Nur noch vier Stunden...

7.15 Uhr: Hast du dich auch schon gefragt, was „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel für Tattoos auf ihrem Körper trägt?

Wir haben mal ganz genau nachgeschaut. Hier kannst du es nachlesen.

Samstag, 9. Mai:

11.00 Uhr: Am Sonntag ist es wieder soweit. Der „Fernsehgarten“ startet endlich wieder in die neue Saison. Eigentlich hätten ja schon die „Fernsehgarten on Tour“-Ausgaben laufen sollen, doch da machte das Coronavirus Andrea Kiewel und dem ZDF einen Strich durch die Rechnung.

Sonntag soll es nun aber auf jeden Fall wieder losgehen. Ohne Publikum zwar, und mit deutlich weniger Künstlern. Aber was soll's. Das Endlich-wieder-Fernsehgarten-Gefühl überwiegt.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel geht mit Beautybloggerin Farina Opoku auf Instagram live

Damit die Sehnsucht aber nicht zu groß wurde, traf sich Andrea Kiewel an den vergangenen Sonntagen immer wieder auf Instagram mit unterschiedlichen Künstlern und quatschte mit ihnen über das Leben. So wie man es auch aus dem „Fernsehgarten“ von der sympathischen Moderatorin gewohnt ist.

----------------------------

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

---------------------------

Ein besonders witziges Gespräch führte die 54-Jährige mit Beautybloggerin Farina Opoku. Dort sollte Kiewel, die sich bevorzugt ganz natürlich zeigt lernen, wie man sich denn so richtig Instagram-like schminkt.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel mit klarer Ansage

Und schon beim ersten Anblick der Beautybloggerin macht Andrea Kiewel eine klare Ansage für die Zukunft. „Ich will nicht mehr natürlich aussehen. Ich will aussehen wie du. Das ist nicht fair“, ruft Kiewel in die Kamera.

+++ Fernsehgarten: ZDF gibt Zukunft der Show bekannt – bei den Fans fließen Tränen +++

+++ Fernsehgarten: ZDF kündigt neue Saison an – sofort wird klar ... +++

+++ „Fernsehgarten“: Andrea Kiewel verrät irres Geheimnis aus ZDF-Show – „Purer Selbstschutz“ +++

Im Spaß natürlich. Also zumindest hoffen wir das. Denn so wie sie ist, lieben ihre Fans Andrea Kiewel. Da braucht es gar kein Make-Up.