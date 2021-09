„Fernsehgarten“: Drehortwechsel – DARUM moderiert Kiwi nicht in Mainz

Andrea Kiewel alias Kiwi geht am Sonntagmittag wieder mit dem ZDF-„Fernsehgarten” auf Sendung. Diesmal allerdings mit einer etwas anderen Ausgabe, als in den vergangenen Wochen.

Der „Fernsehgarten” geht nämlich wieder „on Tour”. Bedeutet also: Statt vom Lerchenberg in Mainz wird Kiwi ihre Fans aus der Lutherstadt Wittenberg begrüßen. Kurz vor der Sendung gab das ZDF jetzt bekannt, auf was sich die „Fernsehgarten“-Fans freuen dürfen.

Andrea Kiewel geht regelmäßig mit dem ZDF-„Fernsehgarten” auf Sendung. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Alle Infos zur neuen „Fernsehgarten“-Sendung erfährst du in unserem Blog.

Sonntag, den 12. September

8 Uhr: Es ist wohl einer der schönsten Marktplätze Deutschlands, auf dem Kiwi ihre Gäste am Sonntagmittag empfangen wird. Gleich vier innerstädtische Gebäude gehören hier seit 1996 zum UNESCO-Welterbe und mitten drin soll es wieder laut und unterhaltsam werden.

Auf der Gästeliste steht auch TV-Koch Robin Pietsch. Der soll den Zuschauern mit einem regionalen Drei-Gänge-Menü Anregungen für die eigene Küche geben.

Bereits am Donnerstag wurde bekannt gegeben, auf welche Promis sich die Zuschauer noch freuen dürfen. Jetzt ist allerdings schon klar: Es wird nicht bei der einen Show in Wittenberg bleiben. Auch die Sendung vom 17. Oktober soll in der Lutherstadt produziert werden.

Samstag, den 11. September

18 Uhr: Diese Nachricht dürfte die Fans traurig stimmen. Der „Fernsehgarten“ kündigte an, dass es in diesem Jahr nur noch drei Sendungen geben wird. Danach ist erst einmal Winterpause angesagt. Am Sonntag beginnt also schon der Winterpausen-Countdown.

Andrea Kiewl ist für ihre Gute-Laune-Moderationen bekannt. Foto: IMAGO / Eibner

16.00 Uhr: Seit Donnerstag ist es öffentlich: Die Gästeliste der Stars und Sternchen, die am Sonntag zu Gast am Lerchenberg in Mainz sind, wurde nun herausgegeben. Zu den berühmten „Fernsehgarten“-Besuchern gehören diesmal:

Beatrice Egli

Chris De Burgh

Chris Thompson

Tim Peters

Fools Garden

Nick Howard

Karsten Walter

Neonlicht

Julia Kautz

-------------------------------------

Mehr zum „Fernsehgarten“:

„Fernsehgarten“ (ZDF): Nach Live-Auftritt – Andrea Kiewel: „Zumindest keine komplette Blamage“

„Fernsehgarten“ (ZDF): Tolle Nachricht für Andrea Kiewel – jetzt ist es raus

„Fernsehgarten“ (ZDF): Pikantes Geständnis von Andrea Kiewel – „Mach mir fast immer in die Hose“

-------------------------------------

Andrea Kiewel mit großer Ankündigung

Eine große Ankündigung gab es auch ein paar Tage zuvor. Es geht um Andrea Kiewel, die sich neben dem „Fernsehgarten“ jetzt auch noch einem neuen TV-Projekt widmet. Sie wechselt dafür vom ZDF zu RTL. Hier mehr erfahren >>>