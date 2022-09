„Fernsehgarten“: Bittere Nachricht für Fans – doch DAS macht Hoffnung

Den „Fernsehgarten“-Fans steht ein trauriges Wochenende bevor. Zum letzten Mal in diesem Jahr präsentiert ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel die Liveshow am Sonntag.

Damit du nichts vom großen „Fernsehgarten“-Finale verpasst, halten wir dich wie jede Woche in unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Samstag, der 24. September

9 Uhr: Morgen ist es schon so weit. Der ZDF-„Fernsehgarten“ beendet seine diesjährige Saison. Nach der Sendung am Sonntag heißt es wieder einmal: Warten. Voraussichtlich erst im Mai wird das TV-Format wieder im Programm zu sehen sein.

Doch warum jetzt schon Trübsal blasen? Schließlich endet die Saison auch dieses Mal wieder mit einem Knall. Wie heißt es so schön: Das Beste kommt zum Schluss. Und das kann beim „Fernsehgarten“ nur eines bedeuten. Die große „Schlagerparty“ ist zurück!

Mit dabei sind Gäste wie Mickie Krause, die Höhner, Ben Zucker, Lorenz Büffel, Tim Toupet, Guildo Horn, Norman Lange, Eric Philippi und Semino Rossi. Bei dieser Ankündigung vergessen die Fans für einen Moment, dass es sich dabei um die letzte Sendung für dieses Jahr handelt.

„Finale! Und was für eins. Noch einmal abfeiern bitte vor dem ‚Winterschlaf'“, freut sich ein Zuschauer bei Facebook. Ein anderer kommentiert aufgeregt: „Wir freuen uns schon so krass!“

Doch es gibt noch einen kleinen Lichtblick für die Fans: Am 2., 9. und 16. Oktober geht der „Fernsehgarten“ on tour und findet ausnahmsweise nicht auf dem Mainzer Lerchenberg, sondern auf dem Petersberg in Erfurt statt. Tickets für die Veranstaltungen können auf der ZDF-Website erworben werden.