ZDF-Absage für Kiwi – „Fernsehgarten“-Fans müssen ganz stark sein

Der ZDF-„Fernsehgarten“ gehört zu den absoluten Kultformaten des öffentlich-rechtlichen Senders. In den Sommermonaten lädt Moderatorin Andrea Kiewel regelmäßig zur großen Party auf dem Lerchenberg ein. Die aktuelle Saison neigt sich dabei langsam aber sicher dem Ende zu.

Als wäre der Abschied vom „Fernsehgarten“ für die Fans nicht schon schwer genug, müssen sie jetzt auch noch auf eine Ausgabe mit Andrea Kiewel verzichten. Kommenden Sonntag (14. September) entscheidet sich das ZDF gegen die Kult-Show auf dem Lerchenberg und lässt diese ausfallen.

„Fernsehgarten“-Fans schauen in die Röhre

Für viele Zuschauer ist der „Fernsehgarten“ absolutes Pflichtprogramm. Andrea „Kiwi“ Kiewel empfängt Woche für Woche neue Gäste zu speziellen Mottos und feiert mit ihnen im Freilicht-Studio auf dem Lerchenberg. Neben ganz viel Musik sorgen aber auch verschiedene Aktionen für ein abwechslungsreiches Programm.

Doch kommenden Sonntag setzt das ZDF nicht auf Kiwi und ihre kultige Unterhaltungsshow. Stattdessen läuft im ZDF die Leichtathletik-WM. Laut TV-Programm überträgt der öffentlich-rechtliche Sender ab 11.50 Uhr folgende Disziplinen:

400 m Herren, Vorläufe

Hochsprung Herren, Qualifikation

Diskuswurf Damen, Finale

400 m Damen, Vorläufe

100 m Damen, Halbfinals

Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Fans der ZDF-Sendung. Bereits eine Woche nach dem Ausfall geht es auf dem Lerchenberg wie gewohnt weiter. Unter dem Motto „Der Fernsehgarten singt“ empfängt Kiwi unter anderem Pierre Littbarski, Aleksandra Bechtel, Nik P. und Caleb Hearn.