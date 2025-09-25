ZDF-Zuschauer nach „Fernsehgarten“-Ankündigung auf 180 – „Ist das euer Ernst?“

Für viele Menschen ist der ZDF-„Fernsehgarten“ am Sonntag absolutes Pflichtprogramm. Ab 12 Uhr führt Andrea Kiewel für zwei Stunden durch ihre Sendung und sorgt gemeinsam mit ihren Gästen für gute Laune bei den Zuschauern.

Kommenden Sonntag (28. September) läuft unter dem Motto „Oktoberfest“ die letzte Folge in diesem Jahr. Während sich viele „Fernsehgarten“-Fans auf die Show freuen, gehen andere hart mit ihr ins Gericht.

Letzter „Fernsehgarten“ in der Saison

Andrea Kiewel hat den Fans der ZDF-Kultshow in diesem Jahr zahlreiche schöne Momente beschert. Kommenden Sonntag wird sie das Publikum zum letzten Mal in dieser Saison begrüßen. Auf dem Lerchenberg steigt dann eine große Fete unter dem Motto Oktoberfest.

Das sind die Gäste im „Fernsehgarten“ am Sonntag (28. September):

„Die Draufgänger“

Band „voXXclub“

Stefan Mross

Antonia aus Tirol

„Die Jungen Zillertaler“

Musikgruppe „Relax“

Stefanie Hertel

Band „Mountain Crew“

Band „Schürzenjäger“

In den sozialen Netzwerken melden sich zahlreiche Fans für die letzte Sendung des Jahres an und freuen sich über die Gästeliste an diesem Sonntag. „Also, ich bin dabei. Ich freue mich, egal, was andere sagen. Kiwi ist super. Da gibt es viel, viel schlimmere. Das ist aber nur meine Meinung“, schreibt ein Fan beispielsweise auf Facebook. Andere scheinen hingegen nicht sonderlich begeistert zu sein.

„Ein Oktoberfest-Fernsehgarten ohne eine einzige echte Wiesnband. Ist das euer Ernst?“, schreibt ein User auf Facebook. Ein anderer kommentiert: „Ich schaue eigentlich gerne, aber diesen Sonntag wohl dann nicht. Ist nicht meine Musik, genauso wenig wie Schlager. Aber allen, die es mögen viel Spaß.“