„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel verrät irres Geheimnis aus ZDF-Show – „Purer Selbstschutz“

Am 10. Mai ist er endlich zurück: der „Fernsehgarten“. Auch in der Corona-Krise will das ZDF vom großen Außenareal des Lerchenbergs senden. Nur ein Live-Publikum wird es beim „Fernsehgarten“ erstmal nicht geben.

Für alle Fans gab es am Montagabend zumindest einen kleinen Trost. „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel war im Instagram-Livestream von Hans Sigl zu Gast.

Fernsehgarten: Kiwi verrät Geheimnis

Andrea Kiewel hatte sich extra für die Liveshow mit Hans Sigl einen Instagram-Account zugelegt. Trotzdem musste der österreichische Schauspieler ein bisschen auf die Moderatorin warten – Technikprobleme bei Kiwi.

Am Ende klappte es bei Andrea Kiewel dann allerdings doch noch. „Du siehst toll aus“, befand Hans Siegl. Aber irgendwie anders als sonst. Oder?

Warum trägt Kiwi Zopf?

Eigentlich trage sie die Haare diesmal einfach nur offen, erklärt Andrea Kiewel im Livestream. Aus dem Fernsehgarten kennt man die Moderatorin mit zusammengebunden Haaren. Doch warum eigentlich?

Im Instagram-Livestream verrät die Moderatorin das intime Geheimnis.

Andrea Kiewel mit Zopf im „Fernsehgarten“. Foto: imago images / Revierfoto

„Purer Selbstschutz“

„Aus purem Selbstschutz“ bindet sich Kiwi während der Sendungen die Haare zusammen. Wegen des Windes würde sich die Moderatorin sonst schlichtweg zu oft die Haare aus dem Gesicht streichen.

Der „Fernsehgarten“ wird eben unabhängig vom Wetter gesendet – wenn auch in diesem Jahr (vorerst) ohne Zuschauer. (nr)