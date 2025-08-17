Sauf-Eskalation im ZDF-„Fernsehgarten“ – Fans fassungslos

Mainz ist nicht Malle, doch im „ZDF-Fernsehgarten“ sieht es sonntags manchmal anders aus. Statt entspanntem Schlager-Feeling und fröhlichem Familienprogramm mischen sich immer öfter lallende Sauf-Touristen unter die Zuschauer. DAS sorgt für Frust, Ärger und genervte Fans.

Die echten Schlager-Fans, die monatelang auf ein Ticket warten, können es kaum glauben. Sie sitzen brav auf ihren Plätzen, freuen sich auf Stars, Musik und gute Laune. Doch hinter ihnen grölen und schwanken Gruppen, die weniger an Helene Fischer und Co. interessiert sind, sondern am Vollrausch.

Ballermann statt ZDF-„Fernsehgarten“?

Ein Ticket kostet nur zwölf Euro. Für viele junge Leute offenbar die perfekte Gelegenheit, mit einem Sixpack intus noch eine Insta-Story zu drehen und dann die Bühne unsicher zu machen. „Die jungen Leute schauen sich nur noch die günstigen Sachen an, um damit einmal auf Instagram angeben zu können. Hauptsache, sie fallen auf. Da sind zwölf Euro Eintritt praktisch“, ärgert sich eine Besucherin gegenüber „Bild“.

Dass die Stimmung kippt, zeigt ein Vorfall im Mai. Da stellte sich ein junger Mann direkt hinter Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel, kippte sein Bier in einem Zug herunter und zwinkerte frech in die Kamera. Die Szene sorgte für Kopfschütteln bei den Fans. „Man kann auch nichts dagegen machen“, so ein anderer Besucher zu dem Boulevard-Blatt. Ob das ZDF eingreift?

Eine Sprecherin auf „Bild“-Anfrage: „Der ZDF-Fernsehgarten ist ein Sommerhighlight für alle, die Musik, gute Unterhaltung und die besondere Atmosphäre auf dem Lerchenberg genießen wollen. Wir freuen uns über das große Interesse der Fans, die dies live vor Ort erleben möchten.“

Der aktuelle Fernsehgarten läuft übrigens noch bis Ende September 2025, immer sonntags, 12 Uhr im ZDF.

