„Fernsehgarten“: Nach irrem Start – Andrea Kiewel warnt ihre Mutter vor

Am Sonntag (7. September) ist es wieder so weit und Musikfans dürfen sich über eine neue Ausgabe des ZDF-„Fernsehgartens“ freuen. Und diese Folge der Kultsendung hat es in sich! Denn Andrea „Kiwi“ Kiewel führt an diesem sonnigen Mittag gemeinsam mit Co-Moderator Bernhard Hoëcker durch die Rock-Ausgabe der Gute-Laune-Show.

„Rock im Garten“ lautet das Motto, das den Zuschauern vor den Fernsehern und dem Publikum des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg ordentlich einheizen soll. Doch direkt zu Beginn der Sendung spricht Kiwi eine Warnung aus, die direkt an ihre Mutter gerichtet ist.

Im „Fernsehgarten“ wird es laut

Schon die Eröffnungsnummer des dieswöchigen „Fernsehgartens“ ist nichts für schwache Nerven. Zu den klängen des Måneskin-Hits „Zitti E Buoni“ betreten Andrea Kiewel und Bernhard Hoëcker die Bühne. Und auch die Begrüßung von Kiwi hat es in sich. Die Moderatorin verkündet: „Herzlich willkommen zum krassesten und lautesten Fernsehgarten der Saison!“ Liebevoll ergänzt sie: „Willkommen zu Hause, liebe Zuschauer!“

Auch Bernhard Hoëcker zeigt sich von der Rock-Ausgabe des „Fernsehgartens“ begeistert und scherzt: „Ich finde es krass, dass das ZDF ein eigenes Wacken hinbekommen hat.“ Kiwi nennt die dieswöchige Sendung sogar „das Wacken vom Lerchenberg“. Doch nach den ersten Auftritten dieser wilden Show wird klar: Heute wird der ein oder andere im Publikum zu Ohrstöpseln greifen müssen. Die Musik ist laut und die Stimmung könnte kaum besser sein.

Doch Kiwi scheint in diesem Moment nur einen Gedanken zu haben. Die Moderatorin spricht eine eindringliche Warnung an ihre geliebte Mutter vor dem Fernseher aus und verkündet: „An dieser Stelle einen Gruß an meine Mama nach Hause: Das war der leiseste Titel heute!“ Tatsächlich wird jeder neue Auftritt krachiger, das Publikum vor Ort scheint die Darbietungen zu lieben. Ein besonders Highlight stellt zudem der Besuch eines Häkelclubs da. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig und häkeln zu den Klängen von Rock-Musik.

Diese Ausgabe des „Fernsehgartens“ wird wohl auch Andrea Kiewel niemals vergessen. Nun ist klar: Der Mainzer Lerchenberg bietet nicht nur ein Zuhause für Schlagermusik, auch Rock’n’Roll findet hier seinen Platz.