„Miami Vibes“ im „Fernsehgarten“? Zuschauer spotten

Der „ZDF-Fernsehgarten“ ist Kult. Seit Jahrzehnten sorgt Andrea Kiewel (59) auf dem Mainzer Lerchenberg für Musik, Show und jede Menge bunte Unterhaltung. Normalerweise ein Garant für gute Laune und Urlaubsfeeling. Doch diesmal ging das Konzept ein wenig nach hinten los.

Am Sonntag (17. August) versprach Kiwi unter dem Motto „Miami Vibes“ Sonne, Strand und Palmen. Doch schon nach 30 Minuten platzte vielen Zuschauern der Kragen. Statt Karibik-Flair gab’s vor allem eins: Autos, Autos, Autos! Ferrari hier, Lambo da, ein Wohnwagen noch obendrauf. Mehr „Grip“ als „Fernsehgarten“.

„Fernsehgarten“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden

Im Netz kochten die Emotionen sofort hoch. Auf X machten viele ihrem Ärger Luft:

„Finde die Auto- und Sport-Sendung ganz gut. Nur das ständige Gesinge nervt. #Fernsehgarten“

„ZDF, warum nennt ihr das ‚Miami Vibes‘? ‚Kiwis Autoshow‘ hätte besser gepasst.“

„Reden die jetzt wirklich zwei Stunden lang nur über Autos?“

„Mit Miami hat das bis auf das Intro überhaupt nichts zu tun.“

„Solche Autos sieht man in Florida gar nicht – bei den strengen Tempolimits wäre das auch Unsinn.“

Andere spotteten gleich ganz offen: „Gut, dass Kiwi immer wieder das Motto erwähnt. Sonst hätte ich keinen Schimmer, dass es um Miami geht.“ Und tatsächlich: Statt Palmen, Strandbars und heißen Rhythmen kam lange nur Motoren-Brummen aus den Boxen. Ein User brachte es trocken auf den Punkt: „Genug von dem langweiligen Auto-Tuning.“

Der aktuelle Fernsehgarten läuft übrigens noch bis Ende September 2025, immer sonntags, 12 Uhr im ZDF.