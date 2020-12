„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel: Diesen Mann liebt sie

Andrea Kiewel steht öffentlich zu dem Mann, den sie liebt.

Viel ist nicht über das Privatleben von „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel bekannt. Doch jetzt gibt der TV-Star einen seltenen Einblick in das Leben hinter den „Fernsehgarten“-Kameras.

Erstmals spricht Kiwi über ihre Beziehung und den Mann, der sie seit mehreren Jahren glücklich macht.

„Fernsehgarten“-Moderatorin mit „Liebeserklärung an das Leben“

In ihrem Buch „Meist sonnig: Eine Liebeserklärung an das Leben“ berichtet „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel von diversen Geschichten aus ihrem Leben. Das Projekt sei „Gala“ zufolge während der Corona-Krise entstanden.

Mit den Erlebnissen aus ihrer Jugend in der DDR oder ihren Anfängen im Showbusiness kann sie sicherlich einige Leser dazu inspirieren, auch in schweren Zeiten wie diesen die Lust am Leben nicht zu verlieren.

Seit 2000 moderiert Andrea Kiewel den ZDF-Fernsehgarten. Foto: imago images

„Fernsehgarten“-Star liebt Mann aus Israel

An Kiwis Glück ist aber mit Sicherheit auch eine bestimmte Person beteiligt. Seit mehreren Jahren ist die ZDF-Moderatorin vergeben. Doch wer genau der Glückliche ist, ist nicht bekannt.

Zumindest eine kleine Vorstellung von ihm bekommen die Fans von Andrea Kiewel aber nun in ihrem Buch. Dort schreibt die 55-Jährige: „Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung.“ Ihren „Astronauten“, wie sie ihren Partner liebevoll nennt, habe sie in Israel kennen- und lieben gelernt.

Andrea Kiewel in Jaffa (Tel Aviv) am 3. November 2016. Foto: picture alliance/dpa

Für ihn pendle Andrea Kiewel seit fünf Jahren zwischen Frankfurt am Main und Tel Aviv.

Andrea Kiewel lernt neue Sprache für ihren Partner

Für ihren geliebten „Astronauten“ hat Kiwi sogar gelernt, Hebräisch zu sprechen. Denn: „Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache.“ Viel mehr wollte Andrea Kiewel jedoch nicht von ihrem Partner erzählen.

Obwohl der ZDF-Fernsehgarten aktuell in der Winterpause steckt, steht Kiwi schon bald wieder auf der Bühne. Alles über ihren großen TV-Auftritt Ende Dezember liest du hier.