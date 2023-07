„Fernsehgarten“-Zuschauer dürfen sich freuen – ER ist zurück!

Anlässlich der Frauenfußball-WM dreht sich bei der „Fernsehgarten“-Ausgabe am Sonntag (23. Juli) alles um das Austragungsland Australien. Andrea Kiewel empfängt dafür wieder zahlreiche Gäste auf dem Lerchenberg in Mainz.

Unter anderem diesmal mit dabei sind Christin Stark, Ella Endlich, Dante Thomas und TIMO – und ein ganz besonderer Gast, der in den ZDF-„Fernsehgarten“ zurückkehrt.

In unserem Live-Ticker zur Sendung halten wir dich auf dem Laufenden:

Samstag, 22. Juli

15.00 Uhr: DAS dürfte viele „Fernsehgarten“-Zuschauer mit Sicherheit freuen. Ein beliebtes Gesicht kehrt am Sonntag (23. Juli) wieder zurück in die Show.

Wenn „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel bei der nächsten Ausstrahlung wieder ihre Gäste willkommen heißt, dann wird auch er wieder mit an Bord sein. Die Rede ist von Armin Roßmeier (74). Der Koch zählt zu den beliebtesten Promi-Gästen der Sendung.

Wie „Promi-Pool“ berichtet, war Roßmeier in den letzten Jahren doch eher seltener im „Fernsehgarten“ zu sehen. Gegenüber „t-online“ sagte sein Management: „Herr Roßmeier wollte etwas kürzer treten, da er auch noch Prüfungsmeister bei der IHK ist und auch Studenten an der TU München unterrichtet.“ Nun also das Comeback.