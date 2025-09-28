Mega-Überraschung im „Fernsehgarten“: Barbara Schöneberger legt Kiwi rein!

O’zapft is! Am Sonntag (28. September) feiert der ZDF-„Fernsehgarten“ sein großes Oktoberfest. Andrea „Kiwi“ Kiewel (60) lädt zum letzten Mal in diesem Jahr ein. Musik, Spiele und jede Menge Stars sorgen für Stimmung. Doch diesmal endet die Show mit einer echten Sensation.

Natürlich wird auch gespielt. Schauspieler Patrick Kalupa und Maximilian Grill aus „Dr. Nice“ treten gegen Sportmoderatorin Amelie Stiefvatter und Handballer Sven-Sören Christophersen an. Beim „Lattl schießen“, einer Variante von Eisstockschießen, endet das Duell unentschieden. Beide Teams bekommen Lebkuchenherzen mit frechen Sprüchen.

Andrea Kiewel ist fassunglos

Andrea nimmt die Herzen entgegen, schaut drauf und kippt fast vom Glauben ab. „Kiwi-Kartoffel im Pelzmantel“, liest sie laut. Das Publikum johlt, doch Kiwi wirkt geschockt. „What? Das heißt, ich sehe aus wie eine fette Kartoffel im Pelzmantel.“

+++ „Ich war geschockt!“ – Kiwi staunt über Oktoberfest im „Fernsehgarten“ +++

Amelie versucht zu trösten. „Kartoffel ist das liebste Gemüse der Deutschen, Kiwi.“ Doch Andrea jammert weiter. „Ich will auf’n Schoß.“ Das Publikum lacht. Beim nächsten Spruch hat Kiwi selbst die Lacher auf ihrer Seite. „Kiwi-Schale kann man mitessen“, liest sie. Ihre freche Antwort: „Sagt mein Mann auch.“

Dann folgt die überraschende Wendung

Dann folgen neue Herzen: „Lieber Pflaume als Kiwi“ und „Ich war im ZDF-Fernsehgarten und bekomme nur dieses lausige Herz.“ Kiwi verzieht das Gesicht und fragt frech: „Wer hat diesen Gast eingeladen?“ Doch es bleibt nicht bei diesen Sprüchen. Weitere Herzen tauchen auf. „Falten im Gesicht, Glitzer im Herz“, heißt es auf einem. Andrea ist fassungslos.

Kurz vor Schluss platzt die Bombe. Barbara Schöneberger stürmt den „Fernsehgarten“. Alles war ein Streich. Die „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin lacht sich schlapp. „Ich wollte schon immer mal in den Fernsehgarten und anders hab ich es nie geschafft.“

Andrea nimmt es sportlich. „‚Lieber Pflaume als Kiwi‘, das lass ich gelten. Aber ‚Kiwi-Kartoffel im Pelzmantel‘ – das kriegst du wieder, Barbara!“ Am Ende ist alles gut. Kiwi lacht erleichtert. Und das Publikum feiert eine Show, die niemand so schnell vergessen wird.