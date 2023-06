„Fernsehgarten“: Mega-Panne mitten in der Liveshow! „Besoffen?“

Am Sonntag (11. Juni) geht Kiwi wieder live ab 12 Uhr auf Sendung und begrüßt ihr Publikum beim ZDF-„Fernsehgarten“. Mitten in der Liveshow kam es schließlich zu einem Fauxpas.

Einen Überblick über die Gäste-Auswahl gibt’s aber schon vorher. Neben dem bereits angekündigten BVB-Star David Odonkor ist auch Sven Hannawald mit dabei. Die beiden treten in den alljährlichen „Garten Games“ beim „Fernsehgarten“ gegeneinander an. Darüber hinaus gibt’s aber noch deutlich mehr Promis, die am Sonntagmittag mit dabei sind. Wobei die Bezeichnung ‚prominent‘ für einige Zuschauer anscheinend nicht ganz gerechtfertigt ist.

Was in der Show passiert ist, kannst du hier bei uns im Liveticker nachlesen.

Sonntag, 11. Juni 2023

14.05 Uhr: So, das war der „Fernsehgarten“ für den 11. Juni. Kiwi verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal!

14.00 Uhr: Jetzt folgt die große Siegerehrung! Beide Teams bekommen Medaillen. Gewonnen hat Team Orange, das insgesamt 4.000 Euro für den guten Zweck spenden darf. Sie wollen mit dem gegnerischen Team, welches immerhin 1.000 Euro erspielte, teilen. Eine nette Geste! Verlierer gibt es also keine.

13.53 Uhr: Jetzt wird’s erstmal wieder musikalisch. Zwei Acts treten hintereinander auf. Senta performt „Egal wie weit“.

13.50 Uhr: Nun geht’s an den Tower! Der ist sieben Meter hoch. Dort müssen die Teams hochklettern und sich gegenseitig Staffelstäbe übergeben. Team Orange gewinnt. Auch dank einer guten Leistung von Evi Sachenbacher-Stehle. Die große Siegerehrung kommt gleich.

13.34 Uhr: Jetzt plaudert die Moderatorin mit einem weiteren Experten über das Thema Ernährung. Es geht um Zucker. „Ich bin geschockt, wo überall Zucker drin ist“, sagt Kiwi empört. Das geht wahrscheinlich einigen so.

13.21 Uhr: Oh nein, wie süß! Nach seinem Auftritt stimmt Bernhard Brink ein Geburtstagsständchen für Kiwi an. Die hatte nämlich gestern ihren Ehrentag und ist 58 geworden.

13.15 Uhr: Das nächste Spiel wird schon angekündigt. Es soll auf einen Tower gehen. Jetzt offenbart Kiwi auch ihre Höhenangst. Zusätzlich spricht sie mit den Sportlern über ihre Kinder. Sabrina Mockenhaupt plaudert aus dem Nähkästchen. Auch ihre Tochter (3) scheint dem Sport bereits verfallen zu sein.

13.13 Uhr: Spiel Nummer drei ist „Garten Jump“. Dabei müssen Bälle in einen Korb, der in acht Metern Höhe hängt, befördert werden. Ganz ähnlich zu Basketball, nur, dass die Sportler dabei auf einem Trampolin springen. Die 1.000 Euro gehen an Team Orange. Bedeutet gleichzeitig auch die Führung.

12.58 Uhr: Durchatmen bei den Sportlern. Jetzt geht es mit einem Musiker-Newcomer auf der Bühne weiter. Christoph Sakwerda gibt seinen aktuellen Hit zum besten. Nach dem Musik-Act holt sich Kiwi von einem Experten Tipps, wie man mehr Bewegung in seinen Alltag integriert.

12.49 Uhr: Weiter geht’s mit Spiel Nummer zwei, welches sich „Garten Twist“ nennt. Dabei müssen die beiden Teams ein großes Seil entknoten. Team Grün ist schneller und darf sich über 1.000 Euro für das Gute-Zweck-Konto freuen.

12.30 Uhr: Das erste Spiel geht an Team Orange.

12.20 Uhr: Ups, was ist denn da los? Während sich Kiwi mit den Sportlern unterhält, kommt es plötzlich zu heftigen Ton-Problemen. Die Zuschauer hören die Gäste nur sehr leise. Und das entgeht natürlich auch der Twitter-Gemeinde nicht, die ordentlich drauf los wettert. „Ist die Tonregie besoffen?“, „Wow, das mit dem Ton übt das ZDF noch“ und „Was’n da mit dem Ton los? Wieder der Praktikant am Werk?“, heißt es unter anderem.

12.15 Uhr: Das sind die zwei Teams für die Garten Games: Team Grün besteht aus Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, Ex-Kunstturner Philipp Boy und Ex-Skispringer Sven Hannawald. Das Trio tritt an gegen Team Orange mit Ex-Skilangläuferin und Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle, Ex-Fußballprofi David Odonkor, und Ex-Kunstturner Fabian Hambüchen. Sie spielen um 5.000 Euro für dem guten Zweck.

12.05 Uhr: Das Motto heute: Garten Games. Dieses Mal treten prominente Sportler in vier sportlichen Disziplinen gegeneinander an. Es geht um Spiel, Spaß, Action, aber auch um eine gute Sache.

12.00 Uhr: Es geht los! Moderatorin Andrea Kiewel betritt zusammen mit Elmar Paulke die Bühne. Der 53-Jährige ist ein deutscher Fernsehmoderator und Kommentator beim Online-Streaming Dienst DAZN. Heute wird’s also sportlich!

Samstag, 10. Juni 2023

19.55 Uhr: Herzlichen Glückwunsch, Kiwi! Die ZDF-Moderatorin hat einen Tag vor der großen Show Geburtstag und alle gratulieren. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show heißt es unter einem Zusammenschnitt der letzten Shows mit dem Geburtstagskind: „Happy Birthday, liebe Kiwi! Wir feiern mit Dir!“ Gut möglich, dass ihr Team für Sonntag noch eine kleine Überraschung bereit hält.

12.00 Uhr: Nachdem die Zuschauer in der „Fernsehgarten“-Staffel von 2023 schon Sängerin Anna-Carina Woitschack, Giovanni Zarrella oder Vanessa Mai live auf dem Lerchenberg sehen konnten, holt das ZDF jetzt diese Stars auf die große Bühne:

Assaf Kacholi und Anna Maria Kaufmann

Mike Leon Grosch

Johnny Logan

Felicia Lu

Bernhard Brink

Charlien

Christoph Sakwerda

Veronica Fusaro

René Miller

Senta und die Hermes House Band

Die Aussicht auf die Gästeliste sorgt nicht bei allen für Vorfreude.

Mehr News:

Auf Facebook sammeln sich Kommentare wie diese: „Ich mag den Fernsehgarten, aber die sogenannten ‚Stars‘ die letzte Zeit kenne ich gar nicht. Finde ich sehr schade. Für mich nicht mehr interessant“, „Fast nix dabei was ich schauen würde. Bis auf Brinki, Zimmermann, die sind super. Der Rest kann weg“, “ Der Fernsehgarten war mal eine tolle Sendung aber immer und immer wieder die gleichen Gäste und Künstler“.

Wie so oft gibt es hierzu aber auch ganz andere Meinungen und Zuschauer, die sich auch auf die Newcomer freuen. Immerhin hat jeder mal klein angefangen …