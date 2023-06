„Fernsehgarten“: ER ist zurück – Sprechchöre im ZDF

Die „Fernsehgarten“-Macher werden wohl nie müde in Sachen Kreativität und Einfallsreichtum. Wie sonst ließen sich die immer neuen Mottoshows erklären, die dann auch noch mit jeder Menge Highlights gefüllt sind?

Beim ZDF-„Fernsehgarten“ am Sonntag (4. Juni) erwartet die Zuschauer, die, die sich Tickets für das Spektakel vor Ort sichern konnten und diejenigen, die von zu Hause aus zugucken, eine Show, die zum Tanzen einlädt. Unter dem Motto „Tanzfieber“ soll’s am Lerchenberg in Mainz ordentlich zur Sache gehen. Vorab verrät der Sender schon mal, welche Gäste geladen sind und kündigt damit auch gleich eine kleine „Fernsehgarten“-Premiere an.

Was in der Show passiert, kannst du hier bei uns im Liveticker verfolgen.

13.25 Uhr: Die Zuschauer im Publikum müssen nun Songs erraten, die Künstler auf der Bühne mehr oder weniger gekonnt nachtanzen. „Toll, oder?“, ruft Kiwi. Joa …

12.57 Uhr: Wahnsinn, sogar mit „Armin, Armin“-Sprechchören wird der TV-Koch im „Fernsehgarten“ gefeiert.

12.51 Uhr: So lange haben wir auf diesem Moment warten müssen. Jetzt ist er endlich gekommen. Armin Roßmeier ist zurück.

12.46 Uhr: Er tut sich schwer. Gerade wird noch an der Pendelbewegung gearbeitet, so seine Trainerin.

12.18 Uhr: Neben Kiwi ist heute auch „heute Show“-Moderator Lutz van der Horst dabei. Er soll einen Tanzkurs belegen. Ob das was gibt?

12 Uhr: Und es geht los. Heute wird im „Fernsehgarten“ getanzt. Kiwi ist schon ganz aufgeregt.

11 Uhr: Es sind teils widerliche Aussagen, die bei Twitter unter dem Hashtag „Kiewelmussweg“ seit einigen Wochen kursieren. Immer wieder fordern Twitter-Nutzer darunter den Rauswurf von Andrea Kiewel aus dem Fernsehgarten. Zum Glück wissen das ZDF und die vielen „Fernsehgarten“-Fans es besser.

Samstag, 3. Juni 2023

12.00 Uhr: Schon beim Flohmarkt-„Fernsehgarten“ am 28. Mai gab’s eine Besonderheit für die Zuschauer als Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack zum ersten Mal auf der ZDF-Bühne stand. Bislang war sie vorzugsweise im ARD-Morgenprogramm bei „Immer wieder sonntags“ mit ihrem Ex Stefan Mross zu sehen. Jetzt feierte sie ihre Premiere am Lerchenberg. Ihr Fazit gibt’s auf dem Facebook-Kanal der Show: „Ich zittere immer noch ein bisschen vor Aufregung und Freude. […] Mega Wetter, mega Publikum, es war wirklich ein Gänsehautmoment in der Arena.“

Für Gänsehaut könnte eine Woche später auch eine andere sorgen. Und zwar Anna Ermakova. Die Tochter von Ex-Tennisstar Boris Becker zeigte erst kürzlich bei „Let’s Dance“, was sie drauf hat und dass sie mehr ist als nur die uneheliche Tochter eines ehemaligen Profispielers.

„Let’s Dance“-Gewinnerin kommt nach Mainz

Nach ihrem Sieg in der RTL-Show tritt sie am Sonntag mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin bei Kiwi im ZDF auf. Für Anna dürfte es ein voller Erfolg sein. Immerhin erfreut sich nicht nur „Let’s Dance“ großer Beliebtheit, auch der ZDF-„Fernsehgarten“ ist seit Jahren fester Bestandteil im Sendeplan und damit offensichtlich sehr erfolgreich.

Mehr News:

Dass am Sonntagmorgen auch noch ein anderer „Let’s Dance“-Star vor Ort ist, ist durchaus wahrscheinlich. Immerhin ist Profitänzer Valentin Lusin mit seiner Kollegin Renata verheiratet. Die ist selbst Teil des RTL-Ensembles und war trotz Tanzpause, 2023 für ihren Mann und Anna regelmäßig in der Liveshow im Studio mit dabei.