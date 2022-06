Fernsehgarten: Zuschauer wegen IHM außer sich – „Beschissen“

Endlich wieder „Fernsehgarten“. Nach der unterhaltsamen Sendung samt angeheitertem Lehrer, wird Andrea 'Kiwi' Kiewel auch am kommenden Sonntag wieder auf Sendung gehen. Was uns wohl dieses Mal erwarten wird?

Wir sind gespannt. Und natürlich im „Fernsehgarten“-Liveticker für dich dabei.

Sonntag, 12. Juni 2022

14.07 Uhr: Und auch Culcha Candela dürfen nochmal ran. Damit ist der 600. Fernsehgarten vorbei. Andrea Kiewel verabschiedet sich von den Zuschauern.

14.00 Uhr: Alphaville gibt noch eine Zugabe.

13.52 Uhr: Rekord-Versuch! Beim Salto machen soll eine bestimmte Anzahl an Streichhölzern von Alexander angezündet werden. Und das nur mit den Schuhen. Und es gelingt ihm tatsächlich.

13.39 Uhr: Matze Knop gibt jetzt sein Comedy-Talent auf der Bühne zum besten.

13.22 Uhr: Nun kommt es zu einer Premiere, wie Andrea Kiewel betont. Während Ramon Roselly singt, tanzen sein Cousin Rene Casselly und Kathrin Menziger dazu.

13.07 Uhr: Annemarie Eilfelds Einladung in die Show wurde im Vorfeld stark kritisiert. Nichtsdestotrotz darf auch sie hier auf der Bühne stehen.

13.02 Uhr: Jetzt wird live im Fernsehen meditiert! Der Life-Coach gibt die Anweisungen.

13.00 Uhr: Jetzt sitzt ein Life-Coach bei Andrea Kiewel auf der Couch. Die beiden plaudern darüber, wie man sein Leben so gestalten kann, dass man glücklich und zufrieden ist.

12.46 Uhr: Auch Sänger und Schauspieler Mars Saibert ist zu Gast. Nach der Gesangseinlage gibt es jetzt eine Tanzeinlage vom "Let's Dance"-Gewinnerpaar Rene Casselly und Kathrin Menziger.

12.32 Uhr: Nächster Act: Culcha Candela! Und gekocht wird heute auch. Pulled Pork soll es geben.

12.26 Uhr: Jetzt hat auch Alphaville seinen Auftritt hinter sich gebracht. Und zurück geht es zum Skytexting. "600. Fernsehgarten" steht jetzt in der Luft geschrieben. Da ist die Moderatorin natürlich ganz aus dem Häuschen und bedankt sich.

12.21 Uhr: Andrea Kiewel hat ein gewagtes Experiment vor, beziehungsweise die eingeladenen Piloten: Per Flugzeuge soll etwas in die Luft geschrieben werden. Skytexting nennt man das Ganze.

12.14 Uhr: Auch Sarah Zucker darf ihren Hit zum Besten geben. Sie ist übrigens die Schwester von Musiker Ben Zucker

12.12 Uhr: Bei den Twitter-Usern kommt Ramon Roselly gar nicht gut weg. „Ich möchte das Playback zurück“, schreibt ein Mann. „Hört sich wirklich gut beschissen an“, urteilt ein weiterer Nutzer.

12.04 Uhr: Den ersten Auftritt darf Ramon Roselly absolvieren. 2020 gewann er die Castingshow DSDS.

12.02 Uhr: Andrea Kiewel ganz euphorisch! Es ist die 600. Ausgabe des „Fernsehgarten“.

11.59 Uhr: Es geht los! Moderatorin Andrea Kiewel hat die Bühne betreten. Das Publikum ist völlig außer sich.

Samstag, 11. Juni 2022

9 Uhr: Was für ein Jubiläum. Zum 600. Mal geht der ZDF-„Fernsehgarten“ am Sonntag auf Sendung. Klar, dass sich Kiwi dazu eine illustre Künstler-Runde eingeladen hat. So dürfen sich die Fans unter anderem auf die Band „Culcha Candela“, auf „DSDS“-Sieger Ramon Roselly, Sängerin Sarah Zucker oder die Band „Alphaville“ freuen.

Richtig was los also. Doch es wird auch eine Künstlerin am Sonntag auf der Bühne des Lerchenbergs stehen, die bei den Fans nicht so gut ankommt. Dabei handelt es sich um die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld.

-------------

„Fernsehgarten“ im ZDF: Sie sind Sonntag am Start

Rene Casselly

Kathrin Menzinger

Matze Knop

Ramon Roselly

Culcha Candela

Alphaville

Mars Saibert

Alexander Eder

Annemarie Eilfeld

Pachanta

Sarah Zucker

Watershed

---------------

Die 32-Jährige war im Jahr 2020 zusammen mit ihrem Partner Tim Sandt im „Sommerhaus der Stars“ und bekleckerte sich dabei nicht gerade mit Ruhm. Die Sängerin wirkte aggressiv, tat sich mit „Bachelor“ Andrej Mangold zusammen, um gegen dessen Verflossene Eva Benetatou zu hetzen. Anschließend hagelte es Hass und Kritik im Netz.

Annemarie Eilfeld tritt am Sonntag im „Fernsehgarten“ auf. Foto: IMAGO / Agentur Baganz

„Fernsehgarten“: Heftige Kritik für Annemarie Eilfeld

Und auch zwei Jahre später scheinen die Zuschauer noch nicht vergessen zu haben. „Annemarie Eilfeld? Wie kann man diese Mobberin nur einladen“, meckert ein Fan auf der „Fernsehgarten“-Facebook-Seite.

----------------------------------------

----------------------------------------

Eine Anhängerin ergänzt: „Sie sollte eigentlich keine Plattform mehr bekommen, nach dem, was sie im TV abgezogen hat.“ Und ein weiterer Facebook-Follower schreibt: „Diese Frau sollte keine Plattform mehr im TV bekommen. Unterste Schublade.“ (göt)