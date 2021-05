„Fernsehgarten“ (ZDF): Andrea Kiewel kündigt IHN an – Fans werden ausrasten

Endlich! Der „Fernsehgarten“ ist wieder gestartet. Am Sonntag ging es auf dem Lerchenberg mit Stars wie Maite Kelly oder Mike Singer schon heiß her.

Doch am kommenden Sonntag legen Andrea Kiewel und das ZDF noch eine ordentliche Schüppe drauf. Denn niemand geringeres als „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen wird sich im „Fernsehgarten“ die Ehre geben. Wer sich noch an die Show im vergangenen Jahr mit Flori erinnern kann, wird wissen... das kann witzig werden.

„Fernsehgarten“: Die Highlights der vergangenen Sendung

14.11 Uhr: Und da platzt die nächste Bombe. Auch Florian Silbereisen wird zu Kiwi kommen.

Florian Silbereisen kommt kommende Woche in den Fernsehgarten. Foto: IMAGO / Revierfoto

14.08 Uhr: Für die kommende Woche hat sich Kiwi wieder Unterstützung gesorgt. An ihrer Seite wird dann Komiker Bernhard Hoëcker moderieren.

14.03 Uhr: Jetzt wird's spannend. Zwei Stuntmänner wollen in einem Auto ein Spiegelei braten. Wie das gehen soll? Egal. Die Stuntmen haben schon bei James Bond mitgespielt. Mehr müssen wir hier nicht sagen!

13.52 Uhr: Diese Worte von Andrea Kiewel gehen ans Herz. „Sie fehlen mir unendlich“, sagt die Moderatorin. Gemeint sind natürlich die Zuschauer, die wegen der Corona-Vorgaben nicht auf den Lerchenberg dürfen.

13.43 Uhr: Erst Maite Kelly, dann Mike Singer, nun Jan-Marten Block. Eigentlich fehlt nur noch Dieter Bohlen und die DSDS-Riege wäre voll.

13.31 Uhr: Und nun etwas für die jüngeren Zuschauer. DSDS-Juror Mike Singer covert den Matthias-Reim-Superhit „Verdammt ich lieb dich“.

Textkostprobe gefällig? „Ich hänge an der Bar, trinke Whisky-Ice. Weil du mir mittlerweile nicht mehr schreibst.“ Wir lassen das mal so stehen.

13.22 Uhr: Und nun die wunderbare Maite Kelly mit ihrem ersten Auftritt nach dem Tod ihrer Schwester. Sie ist einfach ein Profi. Das Kleid ist übrigens eine Hommage an ihre Schwester Barby.

13.14 Uhr: Zugegeben, das wirkt schon dezent skurril. Oder wie ein Zuschauer bei Twitter schreibt: „Was zum Teufel. Die brauchen nen Exorzisten.“

Kiwis Reaktion: „Hoffentlich guckt meine Familie nicht zu!“

13.11 Uhr: „Es ist mein erstes Mal“ kündigt Andrea Kiewel an. Jetzt nichts Versautes denken, liebe Leser. Es geht ums Lach-Yoga.

12.55 Uhr: „Was hat ein Boomerang, was ein Ball nicht hat“, fragt Kiwi. Also wir hätten da so ein, zwei Ideen.

12.50 Uhr: Passend zum Super-Sommer-Wetter kommt nun Giovanni Zarella auf die Bühne und covert Helene Fischer auf italienisch. Den Ohrwurm werden wir heute nicht mehr los!

12.46 Uhr: Giovanni Zarella und Kiwi überraschen zum Muttertag Mutter Andrea. Plötzlich fließen die Tränen. So ist ihr Mann vor geraumer Zeit gestorben und sie kümmert sich nun rührend um ihre Tochter Laura.

12.33 Uhr: Jetzt gibt es auch noch Erziehungstipps für Kinder vom Kaninchenverein-Präsidenten, Herrn Sander. Wenn das Kind das Kaninchen nicht füttert, soll die Mama auch mal den Teller vom Kind leer lassen. Naaaaaja... Da würden wir doch mal unser Veto einlegen.

12.31 Uhr: Der 13-jährige Jannis züchtet Kaninchen. Und nun aufgepasst. Er füttert die Tiere sogar, sagt der 29-fache Kaninchenbesitzer.

12.27 Uhr: Huch, das ging jetzt irgendwie schief. Kiwi wollte ein Kaninchen-Rennen anmoderieren. Doch die Karnickel hatten schon längst losgelegt. Und Kaninchen Manfred hat eh keine Lust.

12.25 Uhr: Nun singt eine gewisse Lisa Pac. Kiwi sagt, dass sie gerne bügele, wenn ihr langweilig ist. Ansonsten konnten wir noch schnell ergooglen, dass die junge Dame aus nWien kommt.

12.19 Uhr: Viele Fans stellen sich gerade nur eine Frage: Wo ist eigentlich Armin?

„Wir wollen Arrrrmin, nicht Sally!“

„Was hat der Beauty Doc mit Arrrmin gemacht? Ich erkenne ihn nicht wieder“

„Wo ist Armin?! Ich will Armin zurück!“

12.15 Uhr: Mittagszeit. Wir haben Hunger. Das scheint auch Kiwi zu wissen. Denn jetzt gibt's was auf die Gabel. Back-Influencerin Sally will eine Wickeltorte backen. Was das sein soll? „Eine aufgestellte Biskuit-Rolle in dicker.“ Aha.

12.12 Uhr: Sind da etwa Zuschauer im „Fernsehgarten“? Nein, das ZDF blendet lediglich alte Applaus-Videos aus den 80ern ein. Das waren noch Zeiten.

12.08 Uhr: Und es geht prominent weiter. Hans Klok versucht nun eine junge blonde Dame zu verzaubern. Und nein, wir meinen nicht Kiwi!

12.06 Uhr: Und da ist auch der erste Gast der Saison. Es ist... Ben Zucker!

12.01 Uhr: „Und ja, wir sind die Verrückten am Sonntagvormittag“, so Andrea Kiewel. Sie will Spiegeleier auf Autos braten. Kein Problem, wenn es länger dauert. Kiwi: „Wir senden auch bis 19 Uhr.“ Da sind wir mal gespannt.

12 Uhr: Und es geht endlich los! „Hallo hallo hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer“... da ist sie: Andrea 'Kiwi' Kiewel!

11.55 Uhr: So. Jetzt noch schnell die Nachrichten gucken und dann geht es endlich wieder los. Du hast keine Lust auf Nachrichten. Dann lies doch noch rasch das Interview mit Kiwi.

Du findest es HIER.

10.15 Uhr: Es sind bewegende Worte, die Maite Kelly via Facebook an ihre Fans richtet. „Liebe Fans,am Sonntag habe ich den ersten Auftritt nach dem Verlust meiner Schwester Barby. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich diesen Auftritt absagen sollte - und nun entschieden, dass ich auftreten möchte“, so der „Kelly Family“-Star.

Und weiter: „Genau wie Barby diejenige war, die mir als Kind immer die Bluse richtete und die Schleife in mein Haar einflocht, werde ich mich an diesem Tag so schön wie möglich für die Bühne machen. Ich bat meine geliebte Schneiderin darum mir einen Rock im Ballerina-Stil zu nähen – als Hommage an meine Mama und an Barby.“

9.45 Uhr: So langsam wird es spannend. Die ersten Künstler sind schon auf dem Lerchenberg angekommen. So konnten wir bei Instagram bereits „The Baseballs“ sehen.

8.05 Uhr: Los geht es übrigens um Punkt 12 Uhr. Mittagessen wird's also ausnahmsweise mal ein wenig später geben.

6.50 Uhr: Giovanni Zarella, Ben Zucker, Mike Singer... das ZDF hat an Stars nicht gespart. Nur bei einem vom „Fernsehgarten“ bereits groß angekündigten Star gibt es bei den Fans aktuell noch ein großes Fragezeichen: Maite Kelly.

Denn die Zuschauer haben eine üble Vermutung.

Andrea Kiewel mit Maite Kelly beim ersten „Fernsehgarten“ im Jahr 2010. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

„Fernsehgarten“: Maite Kelly hat ersten Auftritt nach Tod ihrer Schwester Barby

Maite Kelly soll am 9. Mai eigentlich pünktlich zur ersten ZDF-Liveshow auf der Bühne stehen. Zumindest laut Showplan. Doch Fans zweifeln daran. Der Grund: Maite Kelly hat am 15. April ihre Schwester Barby verloren. Die Sängerin ist überraschend im Alter von nur 45 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. Seitdem hat sich Maite Kelly aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Ihr Auftritt im „Fernsehgarten“ am Sonntag wäre der erste seit der Todesnachricht.

Auf Facebook stellt das ZDF die Gäste der ersten „Fernsehgarten“-Folge bereits vor. Neben Maite Kelly werden auch

Giovanni Zarrella

Ben Zucker

Mike Singer

Boney M

Maizie Williams

Alexander Knappe

The Baseballs

und viele Künstler mehr erwartet. Doch erste Fankommentare zu Maite Kelly lauten:

„Na ich glaub wohl eher nicht, dass Maite Kelly kommt. Wegen ihrer Schwester hat sie sich zurückgezogen.“

„Ja, das denke ich auch“

„Nein das wird wegen ihrer Schwester sein.“

Jemand anderes vermutet jedoch: „Aber vielleicht ist sie auch zu viel Profi, um nicht aufzutreten, wir werden es sehen.“

Ob Maite Kelly – wie vom „Fernsehgarten“ angekündigt – am Sonntag also nun erstmals wieder einen Auftritt absolviert, wird sich zeigen…

Kurz vor dem „Fernsehgarten“-Start gab uns Andrea Kiewel eines ihrer seltenen Interviews. Ein Gespräch über Corona, der Sehnsucht nach der Vergangenheit und ihren „Garten“.