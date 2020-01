Ferdinand Schmidt-Modrow: „Sturm der Liebe“-Star tot – Todesursache klar

Tragischer Tod mit 34 Jahren! Der beliebte ARD-Star Ferdinand Schmidt-Modrow ist gestorben.

Nach Angaben der „AZ“ verstarb der ARD-Schauspieler während deines Aufenthalts in Bremerhaven bereits am 15. Januar.

ARD-Star Ferdinand Schmidt-Modrow (†34) gestorben

Das teilte seine Familie dem „BR“ mit. Todesursache sei demnach eine „nicht erkannte Vorerkrankung“ gewesen.

Bekannt wurde Schmidt-Modrow durch Serien wie „Sturm der Liebe“ in der ARD oder „Dahoam is Dahoam“ (BR). Dort spielte er die Rolle des Pfarrer Simon Brandl.

Seine Familie und seine engsten Freunde stehen unter Schock. „Die Nachricht macht uns fassungslos und tief traurig", sagte „Dahoam is Dahoam“-Redakteurin Daniela Boehm dem „BR“.

Familie und Kollegen stehen unter Schock

„Mit seiner freundlichen, herzlichen Art war Ferdinand Schmidt-Modrow bei allen am Set sehr beliebt und stets ein Garant für positive Energie und gute Laune. Wir werden Ferdinand niemals vergessen und ihn in unseren Herzen behalten. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und wünschen allen Hinterbliebenen viel Kraft und Zusammenhalt.“, hieß es weiter.

Fangemeinde trauert

Seine „Dahoam is Dahoam“-Kollegen äußerten sich nach dem Tod bestürzt. „Am 15.1. wurde unser Freund und Kollege Ferdinand Schmidt-Modrow unerwartet aus unserer Mitte gerissen. Wir sind bestürzt und traurig. Unsere Gedanken und Wünsche sind bei allen Trauernden, Freunden und Familie“, schreiben die Macher auf der Facebook-Fanseite der Serien.

Der Grund für den Tod ist laut Abendzeitung ein Riss in der Speiseröhre. Das hatte ein Freund des Schauspielers dem Blatt bestätigt.

Schmidt-Modrow spielte in preisgekrönten Filmen und Serien mit

Schmidt-Modrow, Jahrgang 1985, lernte sein Handwerk an der Neuen Münchner Schauspielschule. Er stand für mehrere preisgekrönte Produktionen des BR vor der Kamera, etwa „Servus Baby“ und „Meister des Todes“.

An der Seite von Jürgen Vogel und Frederick Lau war er in dem Film „Die Welle“ zu sehen.

Zuerst berichtete die „AZ“. (vh/mit dpa)