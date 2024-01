Das ist Dschungelcamp-Kandidat Felix von Jascheroff

Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger und bald Dschungelkönig? Der GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff zieht in das Dschungelcamp.

Felix von Jascheroff stammt aus einer echten Starfamilie. Seine beiden Eltern, Juana-Maria und Mario von Jascheroff sind ebenfalls Schauspieler und Synchronsprecher. Der gebürtige Berliner trat ganz in die Fußstapfen seiner Eltern und wurde auch Schauspieler. Seit 2001 spielt er den Barkeeper „John Bachmann“ in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Jetzt versucht er was Neues und startet im Reality-TV durch.

Guter Schlaf scheint Felix von Jascheroff besonders wichtig zu sein. Er nimmt nämlich ein Kissen und Ohrstöpsel mit in den australischen Dschungel. Ob Felix am Ende die Krone nach Hause bringt, kannst du ab dem 19. Januar auf RTL verfolgen.

Steckbrief

Name : Felix von Jascheroff

: Felix von Jascheroff Geburtsjahr : 1982

: 1982 Wohnort : Berlin

: Berlin Beruf : Schauspieler und Sänger

: Schauspieler und Sänger Beziehungsstatus : Verlobt

: Verlobt Instagram: felixvjascheroff

Felix von Jascheroffs Karriere-Geschichte

2001 startet die TV-Karriere von Felix von Jascheroff. Damals stieg er in die RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ein und spielt seitdem die Rolle des Barkeepers „John Bachmann“. Insgesamt viermal wurde er mit dem Bravo Otto in der Kategorie „TV-Star männlich“ ausgezeichnet. 2001, 2002 und 2005 in Silber und 2003 erhielt er sogar Gold. Neben seiner Rolle bei GZSZ war von Jascheroff ebenfalls zu Gast bei mehreren Shows. Darunter 2017 bei „Das große Promibacken“ bei Sat.1, 2022 bei „RTL-Turmspringen“ und 2015 mit seiner damaligen Partnerin Lisa Steiner bei der Tanzschau „Stepping Out“. Seit Beginn seiner Schauspielkarriere ist er auch in der Musikbranche tätig. Felix von Jascheroff hat seit 2003 acht Singles und ein Album veröffentlicht.

Jahr TV-Auftritte 2001 – Jetzt Gute Zeiten, schlechte Zeiten 2015 Stepping Out 2016 Jungen gegen Mädchen 2017 Das große Promibacken 2018 Wer weiß denn sowas? 2022 The Masked Singer 2022 RTL-Turmspringen 2023 Blamieren oder Kassieren TV-Auftritte von Felix von Jascheroff

Felix von Jascheroff privat

Der Berliner kam 1982 zur Welt und lebt seitdem in der Hauptstadt. In seinem Privatleben hat Felix von Jascheroff auch schon einiges erlebt. Aktuell hat er zwei Ehen mit Schauspielkollegin Franziska Dilger und Architektin Bianca Bos hinter sich. Vor Beginn des Dschungelcamps hat er seiner aktuellen Freundin Alexandra Sophie einen Antrag gemacht und steigt somit bald in die dritte Ehe ein. Mit seiner ersten Frau hat der GZSZ-Star eine gemeinsame Tochter. Felix von Jascheroffs Familie sind ebenfalls keine Unbekannten, sein Vater, Mario von Jascheroff, spricht die deutsche Stimme von Mikey Maus. Seine Mutter Juana-Maria von Jascheroff ist ebenfalls Schauspielern, genauso wie seine Großeltern Hasso Zorn und Jessy Rameik.

Felix von Jascheroff mit seiner Verlobten Alexandra Sophie. Foto: IMAGO/eventfoto54



Felix von Jascheroff geht als siebter GZSZ-Darsteller in den Dschungel, um zu zeigen, dass er auch ein „normaler“ Mensch ist und vor Ort keine Rolle spielt. Eigentlich wollte er nie in den Dschungel, aber dann hat er gegenüber RTL gesagt, dass er sich jetzt bereit fühlt diese Reise anzutreten.

