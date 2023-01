Felix Neureuther nimmt Abschied von Mama Rosi – DIESE Worte gehen ans Herz

Am Mittwoch (4. Januar) gab die Familie Neureuther den Tod von Rosi Mittermaier bekannt. Seitdem trauert die Sportwelt um die Ski-Legende. Felix Neureuther hielt sich zunächst zurück – bis jetzt.

Nun äußert sich der ehemalige Skirennfahrer ebenfalls auf Social Media zu dem Tod seiner geliebten Mutter. Mit rührenden Worten und einem Erinnerungsfoto verabschiedet sich Felix Neureuther von Rosi Mittermaier.

Felix Neureuther mit rührendem Abschiedspost

„Du hast mir die Sterne gezeigt. Jetzt bist du selbst einer. Danke für alles liebe Mama“, schreibt der 38-Jährige nun auf Instagram. Hinter dem Beitrag hat er ein Herz angefügt. Dazu postete er ein Bild, das ihn als Kleinkind mit seiner Mama Rosi zeigt. Sofort bekunden viele ehemalige Kollegen des Ski-Weltmeisters von 2005 ihr Beileid.

Die ehemalige Skilegende Lindsey Vonn schrieb: „Immer ein Engel, der sich jetzt um dich kümmert“ und auch der noch aktive Skirennfahrer Alexis Pinturault bekundet seine Anteilnahme mit den Worten: „All meine Gedanken sind bei dir und deiner Familie, Felix!“ Am Donnerstag hatte die Familie bestätigt, dass Mittermaier im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben ist.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ski-Star muss kurzfristig ARD-Job abbrechen

„Wir als Familie geben die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte Ehefrau, Mama und Oma am 04.01.2023 nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist“, so Ehemann Christian, Sohn Felix und Tochter Ameli Neureuther gegenüber dem „Bayrischen Rundfunk“. „Gold-Rosi“, die bei den olympischen Winterspielen im Jahr 1976 zwei Mal Gold gewann, soll nach Informationen der „Bild“ an Krebs gestorben sein.

Weitere News:

Einen Tag vor ihrem Tod stand ihr Sohn Felix noch für die ARD als Kommentator vor der Kamera. Er musste jedoch kurzzeitig abgezogen werden, nachdem er erfuhr, dass seine Mutter im Sterben liegt. Sein stärkster Halt wird nun wohl seine eigene Familie sein. Neben seinem Vater und seiner Schwester werden sicherlich auch Ehefrau Miriam und die drei Kinder nicht von Felix Neureuthers Seite weichen.