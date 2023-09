Felix Lobrecht: Hiobsbotschaft für alle Fans – „Tut mir sehr leid!“

Felix Lobrecht gehört zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Spätestens seit 2017 kennt jeder seinen Namen. Zusammen mit Tommi Schmitt führt er seitdem einen der erfolgreichsten Podcasts auf Spotify: Gemischtes Hack.

Doch aktuell befindet sich das Duo in der Sommerpause. Seit Wochen warten Fans darauf, dass die neue Folge online geht. Doch nun hat Felix Lobrecht leider schlechte Neuigkeiten für alle Zuhörer.

Felix Lobrecht verkündet bittere Nachricht

Nicht selten knacken die Folgen von „Gemischtes Hack“ die Million Zuschauer. Mit Anekdoten aus ihrem Leben und zahlreichen Lifehacks begeistern Felix Lobrecht und Tommi Schmitt nach wie vor die Fans. Jeden Mittwoch erscheint in der Regel eine neue Folge auf Spotify. Die 229. und damit letzte Folge „Maulwurf“ ging am 27. Juni online, seitdem herrscht Funkstille.

Fans sehnen ein Ende der Sommerpause herbei und der Plan sah eigentlich vor, dass am 6. September endlich die 230. Folge rauskommen sollte. Doch daraus wird nichts. „Leute, ich bin 1 kranke Maus. Leider müssen wir Hack noch eine Woche schieben. Tut mir sehr leid!“, erklärt Felix Lobrecht in seiner Instagram-Story.

Mit einer verschnupften Nase und angekratztem Hals lässt sich ein Podcast eben nicht so gut aufnehmen. Als Wiedergutmachung verspricht der Komiker aber, dass ab der nächsten Woche wieder wöchentlich neue Folgen von „Gemischtes Hack“ rauskommen sollen.

Auch Co-Moderator Tommi Schmitt bittet auf seinem Profil um Verständnis und richtet beste Genesungsgrüße an seinen Kumpel aus. Fans müssen sich also noch etwas in Geduld üben, bis „Gemischtes Hack“ wieder an den Start geht.