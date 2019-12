FC Bayern München: Coutinho schießt drei Tore – und Sex-Youtuberin macht ihm obszönes Angebot

Am Samstag gewann der FC Bayern München 6:1 gegen Werder Bremen. Torschütze des Abends war Philippe Coutinho mit drei Treffern. Davon waren nicht nur die Fans begeistert. Sex-Youtuberin Katja Krasavice (23) baggerte Coutinho daraufhin über Instagram an.

Youtuberin baggert Bayern-Star an

Die 23-Jährige Sex-Youtuberin war bei dem Spiel am Samstag selbst vor Ort. Sie postete mit einem Glas Sekt in der Hand von ihrem Sitzplatz in der Allianz-Arena eine Story auf Instagram.

Begeistert von der Leistung des Bayern-Profis machte sie ihm in der Story ein eindeutig zweideutiges Angebot. „Philippe Coutinho hat heute drei Tore gemacht, natürlich kann er mir auch zeigen, ob er woanders treffsicher ist“. Puh, da kann man mal schwach werden!

Vorliebe für Fußballer

Eingegangen ist der Bayern-Spieler aber darauf nicht. Er teilte auf seiner Instagram-Story stattdessen süße Bilder von ihm und seiner Tochter nach dem Spiel. Coutinho ist verheiratet, hat zwei kleine Kinder.

Zwischen Krasavice und Fußball-Stars scheint aber eine besondere Anziehung zu bestehen. Einen Tag später teilt sie auf Instagram einen Screenshot mit einer Übersicht von Nachrichten, die sie dort erhält.

Krasavice hätte angeblich neue Nachrichten von zwei Fußball-Profis erhalten. Um wen es sich dabei genau handelt und was sie ihr geschrieben haben, verrät sie nicht. (mia)