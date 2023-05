„Fast & Furious 10“: Fans trauen ihren Augen nicht – „Heilige Scheiße“

Dass aus dem vergleichsweise simplen Rennfilm „The Fast and the Furious“ (2001) zwei Jahrzehnte später eines der größten Action-Franchises der Kinogeschichte werden würde, hätte wohl damals niemand geahnt. Am 17. Mai startet bereits „Fast & Furious 10“ in den deutschen Kinos – und soll gemeinsam mit dem elften Teil das große Finale einer Filmreihe bilden, die weltweit über 6,6 Milliarden US-Dollar einspielen konnte.

Noch immer ist Vin Diesel (55) als Dominic Toretto der Star der Reihe – erlebte jedoch in über 20 Jahren „Fast & Furious“ auch mehrere Schicksalsschläge. Der traurige Tiefpunkt war sicherlich der Tod von Co-Star Paul Walker (†40), der Torettos Kumpel Brian O’Connor verkörperte – und während der Dreharbeiten zum 7. Teil bei einem Autounfall verstarb.

In „Fast & Furious 10“ wird nun auf berührende Art und Wiese an Walker erinnert – und kaum ein Fan wusste etwas davon…

„Fast & Furious 10“: Bewegender Gastauftritt

Denn niemand geringeres als Paul Walkers Tocher Maedow bekommt in „Fast & Furious 10“ einen Gastauftritt. Das kündigte die 24-Jährige selbst auf Instagram an – und teilte ein abfotografiertes Kameradisplay, in dem sie an Bord eines Flugzeugs zu sehen ist.

„Eine Vorschau meines Cameos in Fast X“, schreibt sie dazu. „Der erste kam heraus, als ich ein Jahr alt war. Ich bin damit aufgewachsen, am Set meinen Vater, Vin, Jordana, Michelle, Chris und die anderen auf den Monitoren zu sehen. Dank meines Vaters wurde ich in die Fast-Familie hineingeboren. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt auch hier oben sein darf. Mit all denen, die mich haben aufwachsen sehen.“

Für den Regisseur des zehnten Teils findet sie ebenfalls berührende Worte: „Danke, Louis Leterrier, für deine Freundlichkeit, Geduld und Unterstützung. Es fühlt sich so an, als wärst du von Anfang an Teil der Familie gewesen – ich bin froh, dass es erst der Anfang ist.“

Fans begeistert

„Ich bin so gesegnet, dass ich das Vermächtnis meines Vaters so ehren kann und das für immer mit ihm teilen kann“, schließt Maedow ihren bewegenden Post ab – und begeistert damit ihre 3,8 Millionen Follower:

„Fast & Furious 10“ startet am 17. Mai 2023 im Kino, ist ab 12 Jahren freigegeben und dauert 141 Minuten.