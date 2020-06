Farid Bang packt aus: „Was meine Familie in Marokko denkt...“

Er ist derzeit einer der erfolgreichsten Rapper des Landes: Farid Hamed El Abdellaoui. Besser bekannt als Farid Bang.

Der Musiker hat über zwei Millionen Follower auf Instagram. Sein Alben gehen reihenweise auf 1. Doch es gab auch immer wieder Kontroversen um Farid Bang.

Farid Bang: Zoff mit Alice Weidel und den Toten Hosen

Man denke an den Streit mit AfD-Politikerin Alice Weidel, die Farid Bang beleidigt hatte, woraufhin der Weidel ebenfalls beleidigte. Aber auch an die Kontroversen um die Verleihung des Echos im Jahr 2018.

Das ist Farid Bang:

Farid Bang wurde am 4. Juni 1986 in Melilla (Spanien) geboren

Mit bürgerlichem Namen heißt er Farid Hamed El Abdellaoui

Farid Bang wuchs in Düsseldorf auf

Als er acht Jahre alt war, musste sein Vater wegen Drogenschmuggel ins Gefängnis

Seit 2014 veröffentlicht er seine Werke über sein eigenes Label Banger Musik

Davor stand er bei German Dream/Seven Days Music unter Vertrag

Seine Lyrics sind hart, häufig ironisch

Sein neuestes Album erschien im Mai

Es heißt „Genkidama“

Kollegah und Farid Bang. Foto: imago images

Damals hatte „Die Toten Hosen“-Frontmann Campini Fard Bang und Kollegah des Antisemitismus bezichtigt. Der Konflikt eskalierte, der Echo wurde seitdem nie mehr verliehen. Doch danach wurde es ruhiger um den Rapper.

Farid Bang: Videochats mit den Pochers und Witze auf Instagram

Zuletzt fiel er mehr durch Videochats mit den Pochers auf, als durch Skandale. Und auch auf Instagram scheint Farid Bang nun eher seine witzige und selbstironische Seite raushängen zu lassen.

So teilte der Düsseldorfer ein Bild, das ihn am Klavier sitzend zeigt. Fröhlich grinst Farid in die Kamera, schreibt neben das Bild: „Was meine Familie in Marokko denkt, wenn ich sage ich mache Musik in Deutschland.“

Naja, fast. Seine Fans jedenfalls feiern das Spaß-Foto und den dazugehörigen Spruch. Innerhalb eines Tages bekam er über 106.000 Likes.