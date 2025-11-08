Fanta 4 verkünden Abschied: Sie gehen ein letztes Mal auf Tour

Die Fantastischen Vier nehmen Abschied. Nach mehr als 35 Jahren auf der Bühne kündigen die Stuttgarter Hip-Hop-Legenden ihre letzte große Tour an. „Der letzte Bus“ heißt die Konzertreihe und sie soll das Finale einer außergewöhnlichen Karriere werden. Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon wollen noch einmal gemeinsam losziehen, bevor endgültig Schluss ist.

Die Tour soll alles vereinen, was Fanta 4 seit ihren Anfängen ausmacht: Energie, Humor und eine starke Haltung.

Fanta 4 auf Abschiedstour

Über 18 Monate wollen die Fantastischen Vier an möglichst vielen Orten auftreten, die sie in ihrer Karriere geprägt haben. Eine letzte Rundfahrt durch mehr als drei Jahrzehnte deutsche Musikgeschichte – mit neuen Bühnenbildern, einer frischen Show und einem eingespielten Team im Hintergrund. Das haben sie bei einem Gespräch im Schauspiel Stuttgart mit Michael Steinbrecher bestätigt.

„Noch einmal Lichter, Lärm und Liebe“, heißt es in ihrem Statement. Dieser Satz fasst ziemlich gut zusammen, was Fanta 4 für viele Fans bedeuten. Ihre Auftritte waren nie nur Konzerte, sondern gemeinsame Erinnerungen – voller Energie, Nostalgie und Gemeinschaftsgefühl.

Fanta 4 sagen Danke

Die Tour richte sich an alle, „die sie nie live gesehen haben“, und an jene, „für die das letzte Mal schon viel zu lange her ist.“

Die ersten Termine stehen bereits fest: Zwischen Dezember 2026 und Februar 2027 fährt „Der letzte Bus“ durch Deutschland. Der Ticketverkauf startet am 12. November. Es dürfte schwer werden, noch eines zu ergattern – schließlich wissen viele Fans, dass es diesmal wirklich das letzte Mal ist.

Fanta 4 hatten sich 1989 in Stuttgart gegründet – vier Freunde, die mit Humor und Wortwitz deutschen Rap salonfähig machten. Schon ihr Debüt „Jetzt geht’s ab“ schrieb Geschichte: das erste deutschsprachige Hip-Hop-Album überhaupt. Seitdem folgten über tausend Konzerte, unzählige Hits und ein Platz im Musikgedächtnis des Landes. Jetzt verabschieden sich die Fanta 4 und drehen die Boxen ein letztes Mal voll auf.