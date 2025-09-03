Familie Ritter kehrt ins TV zurück – Vox zeigt unveröffentlichte Aufnahmen

Armut, Kriminalität, Drogen und Obdachlosigkeit machten Familie Ritter einst zum TV-Hit. „Stern TV“ dokumentierte über Jahre das Leben und die Konflikte der Familie aus Köthen. Nun will Vox erneut an diese bewegte Geschichte anknüpfen und gleichzeitig die Sicht auf die junge Generation erweitern.

Schon Anfang 2025 zeigten zwei Spezialfolgen über Familie Ritter, wie stark das Thema Menschen noch immer bewegt. Mit bis zu 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Vox hervorragende Werte. Der Sender gewann sogar die Primetime, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtete.

Familie Ritter kehrt ins TV zurück

Im Oktober bringt Vox nun eine neue Reportage-Reihe zur besten Sendezeit. Diesmal sollen nicht die berüchtigten Auftritte der älteren Generation im Mittelpunkt stehen. Stattdessen richtet sich der Blick klar auf die Kinder und Enkel von Familie Ritter, ihre Kämpfe, ihre Träume und ihr Ringen um Normalität.

Geplant sind zwei Folgen von „Stern-TV-Reportage Spezial – Neues von Familie Ritter.“ Sie erzählen, wie die Jüngeren versuchen, ein eigenständiges Leben aufzubauen, alte Fehler zu vermeiden und die Schatten der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ausgestrahlt werden die Episoden am 1. und 8. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr.

Die neuen Protagonisten der Ritter-Serie auf Vox

Im Mittelpunkt stehen Jasmin, Sara und ihr Halbbruder Leon. Alle drei sind Kinder von Karina Ritter, der Tochter der 2021 verstorbenen Karin Ritter. Sie war lange die zentrale Figur im medialen Fokus. Der Tod von Karin markierte einen Einschnitt, öffnete aber zugleich Raum für neue Perspektiven auf Familie Ritter.

Jasmin lebt mit Partner Benni in Weida. Doch ihre Beziehung ist instabil: Gewalt und Drogen überschatten den Alltag der jungen Mutter. Ihre Schwester Sara spricht offen über ihre Jugend im Heim. Mit Onkel René reist sie nach Köthen, um sich ihren Wurzeln und Erinnerungen zu stellen. Leon, gerade 18 Jahre alt, will bewusst einen anderen Weg gehen. Er träumt von einem selbstbestimmten Leben, frei von Kriminalität und Abhängigkeiten.

Neben aktuellen Geschichten setzt Vox auf bisher unveröffentlichte Archivaufnahmen. Sie zeigen Szenen, in denen die Ritter-Brüder Nachbarschaften einschüchterten. Besonders spannend ist, wie die Kinder heute auf diese Aufnahmen reagieren.

