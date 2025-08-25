Box-Comeback bei „Fame Fighting 3“ – ER tauscht Computer gegen Box-Handschuhe

Er hat gelacht, gemotzt und Millionen im Netz unterhalten – jetzt fliegen wieder die Fäuste! Michael Kevin Christian Doleys, besser bekannt als MckyTV, steigt bei Fame Fighting 3 zurück in den Ring. Am 18. Oktober knallt’s in der Grugahalle Essen – live bei der „Bild“. Ein echter Knaller für alle Fans, die ihn schon damals als Box-Überraschung erleben durften.

„Ab jetzt gibt es die Tickets für die Nacht des Jahres“, heißt es offiziell seitens der „Bild“ – und die Nachfrage dürfte riesig sein. Nach drei Jahren Pause will der Streaming-Star zeigen, dass er nicht nur am Bildschirm austeilt, sondern auch im Boxring. Doch was steckt hinter der schillernden Figur, die so viele polarisiert?

Woher kennt man den „Fame Fighting“-Teilnehmer?

MckyTV ist einer der lautesten und schillerndsten Köpfe der deutschen Streaming-Szene. Die „Bild“ betitelt ihn als: „Twitch-Original, YouTube-Dauerbrenner, Meme-Maschine.“ Seit zehn Jahren sorgt er für Klicks, Krawall – und Gesprächsthemen.

Mit Comedy-Streams, knallharten Reactions und Null-Filter-Meinungen wurde er bekannt. Mal gefeiert, mal kritisiert – aber immer im Mittelpunkt. Zuletzt legte er sich sogar mit seinen eigenen Fans an, als diese einen Nestlé-Deal boykottierten. Kurzum: Wo Mcky ist, ist immer etwas los.

MckyTVs Box-Vergangenheit

Sein Kampf bei Fame Fighting 3 ist kein Debüt – es ist ein Comeback! Bereits am 2. April 2022 stand MckyTV beim Mega-Event „The Great Fight Night“ in der Kölner Lanxess Arena im Hauptkampf gegen Maximilian „Trymacs“ Stemmler im Ring. Nach acht Runden wurde die Entscheidung nach Punkten getroffen – Trymacs ging damals mit 79:73 als Sieger bei allen drei Punktrichtern hervor. Das kann MckyTV so nicht auf sich sitzen lassen!

Jetzt, drei Jahre später, will er Revanche – nicht gegen Trymacs, aber für sich selbst. Kein bequemes Verstecken in Sicherheit hinter einem Bildschirm mit möglichen Missverständnissen. Stattdessen heißt es: Taten statt nur Worte sprechen zu lassen bei direkter Konfrontation! MckyTV will zeigen, dass er nicht nur groß redet, sondern auch groß einstecken und noch größer austeilen kann.

Am 18. Oktober heißt es: „Ring frei für Mckys zweite Runde!“ Seit Sonntag (24. August) um 18 Uhr sind die Tickets im Verkauf. Wer live dabei sein will, muss schnell sein – die Show gilt schon jetzt als das heißeste Ticket des Jahres.

