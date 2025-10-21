Tumulte bei „Fame Fighting“ – Security muss eingreifen

Dieser Kampf wird wohl in die Geschichte des “Fame Fighting” eingehen: Aleks Petrovic gegen Tobi Pietrek. Beide Kämpfer haben am Samstagabend (18. Oktober) bereits einen Kampf hinter sich gebracht. Während Petrovic seinen Gegner Yasin Cilingir in die Seile geschickt hat, konnte sich Tobias Pietrek gegen Giuliano Fernández durchsetzen.

Im großen Finale des Abends ging es dann um den Champion-Gürtel. Doch die Szenen, die sich während des Kampfes außerhalb des Rings abgespielt haben, sorgten für ordentlich Aufregung in der Grugahalle in Essen.

Trainer gehen aufeinander los

Beide Kämpfer lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch. Die Zuschauer wagten es teilweise kaum hinzusehen. Doch in der vierten Runde kam es plötzlich zu Tumulten. Als der Gong der Glocke ertönte, meinte das Trainerteam von Aleks Petrovic einen nachträglichen Schlag von Tobias wahrgenommen zu haben. Sofort eilte einer der Trainer in den Ring, um den Kämpfer zur Rede zu stellen.

Es kam wie es kommen musste und der Trainer von Tobias eilte herbei, schubste den gegnerischen Trainer zur Seite. In dem Moment ging die Security dazwischen und trennte die beiden Parteien voneinander – jeder in seine Ecke. Während sich die Gemüter im Ring schon wieder beruhigten und die eigentlichen Boxer noch um Atem rangen, kam es plötzlich abseits davon zu heftigen Szenen.

Eine außenstehende Person mischt sich lauthals in das Geschehen ein. Der Mann war kaum zu beruhigen, sodass das Security-Personal keine andere Möglichkeit sah, als den aufgebrachten Gast aus der Halle zu begleiten. Das Publikum war sichtlich schockiert von diesen Szenen. Laute Schreie waren zu hören, man blickte in ungläubige Gesichter. Nach dieser kurzen Unterbrechung konnte der Kampf fortgesetzt werden. In den letzten Sekunden der 5. Runde schickte Aleks Petrovic seinen Gegner Tobias Pietrek in die Seile. Der Schiedsrichter winkte ab und beendete den Kampf – ganz offensichtlich gegen den Willen des Reality-Stars.