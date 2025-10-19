Bittere Gewissheit nach „Fame Fighting“ in Essen: Filip Pavlovic schwer verletzt

Es war der Hauptkampf des Abends bei „Fame Fighting“: Can Kaplan gegen Filip Pavlovic. Im Vorfeld sorgte eine Frau für Spannungen zwischen den beiden Boxern. Joena soll laut Angaben von Can Kaplan wenige Wochen vor ihrer Teilnahme bei „Love Island“ mit ihm zusammen gewesen sein, doch in der Show sah man sie dann knutschend mit Filip Pavlovic.

Auch beim Kampf der beiden Männer saß sie in der ersten Reihe. Als „stärksten und emotionalsten Kampf des Abends“ betitelte sie den Fight im Nachgang. Ein Schlagabtausch bei dem vor allem Filip Pavlovic viel einstecken musste. Doch was die Zuschauer am Samstagabend (18. Oktober) in der Grugahalle in Essen zunächst nicht mitbekamen: der Ex-Dschungelkönig verletzte sich bereits in der ersten Runde schwer.

Filip Pavlovic kämpfte mit gebrochener Hand

Can Kaplan bewies bereits gegen Gigi Birofio sein Boxtalent und schickte diesen in der ersten Ausgabe von „Fame Fighting“ in die Seile. Den Spieß wollte Filip Pavlovic an diesem Abend umdrehen, doch der Ex von Walentina Doronina gab vorwiegend den Takt an, legte sich seinen Gegner zurecht und landete immer wieder harte Schläge. Bereits in Runde Zwei war ein heftiger Cut unter dem linken Auge von Filip Pavlovic zu sehen.

Während einige schon einen K.O. erwarteten, zeigte der Ex-Dschungelkönig starke Nehmerqualitäten und blieb bis zuletzt auf den Beinen, obwohl er bereits zwei Mal von dem Ringrichter angezählt wurde. Der 31-Jährige versuchte immer wieder zu seinem Kontrahenten durchzuringen, doch was die Zuschauer nicht wussten: während des Kampfes hatte er offenbar mit einer viel schlimmeren Verletzung zu kämpfen als dem Veilchen am Auge.

Reality-Stars lassen ihr Kämpferherz im Ring

„Ohne Ausreden zu finden, Can ist wirklich ein sehr guter Boxer. Ich glaube in der ersten Runde habe ich mir die Hand gebrochen. Aber Can war heute der bessere Boxer und hat verdient gewonnen“, erklärte er nachdem die Ringrichter den Kampf klar nach Punkten für Can Kaplan werteten. Anschließend ging es offenbar in ein Krankenhaus für den Realitystar, denn noch in der Nacht postete er in seiner Instagram-Story ein Bild von seinem Arm – in Gips. „Ich habe mir leider in der ersten Runde den Arm gebrochen und konnte nicht das abrufen, was ich zeigen wollte. Ich denke, dass ich mein Kämpferherz im Ring gelassen habe.“

Filip Pavlovic ist nicht der einzige Kämpfer, der an diesem Abend im Krankenhaus versorgt werden musste. Auch Yasin Cilingir wurde ärztlich untersucht, nachdem er im Kampf gegen Aleks Petrvoic aus dem Ring flog und sich an der Schulter verletzte. Tommy Pedroni schlägt seinen Gegner Calvin Steiner so K.O., dass dieser erstmal benommen am Boden liegt und auch zum anschließenden Interview keine Kraft mehr hat. Wenige Stunden später gibt er jedoch in seiner Instagram-Story Entwarnung und kann auch schon wieder lachen. Er fordert seinen Gegner sogar zum Re-Match heraus.