Duell der Giganten bei „Fame Fighting 3“ – SIE sind bisher ungeschlagen

Monatelang wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Am 18. Oktober fliegen bei „Fame Fighting 3“ die Fäuste – live und exklusiv bei „Bild“! Reality-TV-Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Aufeinandertreffen freuen: Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic (31) tritt gegen Can Kaplan (28) an. Beide Kämpfer sind ungeschlagen, beide brennen auf den Sieg – nur einer wird am Ende triumphieren.

Schon jetzt wird heiß diskutiert, ob Pavlovic nach fünf Jahren Ringpause an seine alten Erfolge anknüpfen kann. Sein Gegner Kaplan ist topfit, in zwei Kämpfen unbesiegt und heiß darauf, den König vom Thron zu stoßen. Die Spannung könnte kaum größer sein.

Can Kaplan: Unbesiegt – und heiß auf den König

Can Kaplan ist im Boxring eine echte Maschine. 2023 knockte er bei der Premiere von Fame Fighting Luigi Birofio aus, 2024 folgte beim Profidebüt in Karlsruhe der nächste Sieg. „Ich unterschätze nie meinen Gegner. Ich weiß ja nicht, ob Filip in den vergangenen fünf Jahren nicht doch durchgehend trainiert hat. Mein nächster Gegner ist für mich daher immer der stärkste Gegner. Möge der Bessere gewinnen“, sagt er zu „Bild„.

Doch dann wird der Unternehmer und Fighter deutlicher: „Ich steige in den Ring um Leben und Tod.“ Kaplan trainiert hart neben seiner Firma Beautinda, 80 bis 100 Stunden Arbeit pro Woche halten ihn nicht davon ab, an Technik und Ausdauer zu feilen. „Die meiste Freude macht mir das Technik-Training mit Coach Bilo, da er sehr streng ist und ich immer dazulerne.“

Filip Pavlovic: Der König kehrt zurück

Für Filip Pavlovic bedeutet der Kampf ein großes Comeback. 2020 sorgte er beim SAT.1-Promiboxen für Schlagzeilen, als er Bachelor Paul Janke k.o. schickte. Zwei Jahre später holte er sich im Dschungelcamp die Krone. Nun will er im Boxring beweisen, dass er immer noch das Zeug zum Champion hat. „Fünf Jahre Pause heißen nicht fünf Jahre Stillstand. In dieser Zeit habe ich mental brutal viel aufgebaut – Charakter, Wille, Disziplin“, erklärt Pavlovic.

Für ihn ist Boxen mehr als Sport: „Boxen ist nicht nur Technik, es ist auch ein Mindset. Ich habe mich nie wirklich vom Sport entfernt, und jetzt stecke ich tiefer drin als je zuvor. Das ist kein Nachteil, das ist mein Vorteil.“

Sein Ziel ist klar: „Ich bin nicht hier, um teilzunehmen, sondern um zu gewinnen. Im Ring gibt’s kein Vielleicht – da gibt’s nur Sieg oder Niederlage.“ Pavlovic trainiert seit Monaten im Vollgas-Modus, oft zweimal täglich. Ungeduldig sei er zwar, aber genau das treibe ihn an. Und die Fans dürfen sich schon bald auf mehr freuen: Ab 4. September startet bei „Bild“ die Serie „Fame Fighting Unleashed“ – mit exklusiven Einblicken in die Vorbereitung der Trash-Titanen.

