„Fame Fighting“-Eklat: Bereits vor Beginn fliegen die Fäuste

Beim „Fame Fighting“ geht es immer heiß her – und die dritte Ausgabe lässt schon kurz vor dem Start am Samstagabend (18. Oktober) die Fäuste fliegen. Während das Event live und exklusiv bei „Bild“ ausgestrahlt wird, haben offenbar zwei Kämpfer keine Geduld aufgebracht und sich bereits beim offiziellen Wiegen eine hitzige Auseinandersetzung geliefert.

Aleks Petrović und Yasin Cilingir haben sich noch vor ihrem eigentlichen Duell im Ring eine handfeste Vorab-Schlägerei geliefert. Die Spannung vor dem Showdown ist nach der knisternden Stimmung und dem Gerangel nun kaum noch zu überbieten!

„Fame Fighting“: Tumult beim Wiegen

Beim offiziellen Wiegen am Freitagabend (17. Oktober) traf Aleks Petrović, der sich selbst als „maskuliner Mann“ bezeichnet, erstmals auf Yasin Cilingir. Beide präsentierten ihr Kampfgewicht ‒ Aleks wog gestählte 102 Kilo, Yasin brachte 104,3 Kilo auf die Waage. Doch anstatt sich an die Regeln zu halten, entlud sich bereits beim Face-off die Spannung.

Es flogen Funken – und Berichten der „Bild„-Zeitung zufolge fast auch die Fäuste. Während Aleks seinen Gegner feindselig anstarrte, eskalierte die Situation, als er plötzlich die Fäuste ballte und Richtung Yasin ausholte. Wütende „Pack mich nicht an“-Rufe hallten durch die Halle. Security und Box-Boss Eugen Lopez mussten schließlich einschreiten, um Schlimmeres zu verhindern.

Das große Finale

Die Aufregung im Publikum wird in dem Video, das die „Bild“ vorab teilt, spürbar. Aleks schaffte es, Yasin leicht am Kinn zu treffen, bevor die beiden getrennt wurden. Für kurze Zeit stockte allen der Atem, als die Kämpfer voneinander weggehalten wurden. Beinahe wäre der Fight schon an Ort und Stelle ausgetragen worden.

Doch die großen Emotionen und Scharmützel sind nur ein Vorgeschmack auf den morgigen Abend. Es wird spannend zu sehen sein, was passiert, wenn Aleks und Yasin im Ring wirklich aufeinandertreffen. Klar ist schon jetzt: Beim „Fame Fighting“ wird es ordentlich krachen – wie immer ohne Rücksicht auf Verluste.

Sicher ist, dass der Höhepunkt des „Fame Fighting 3“ ein echtes Spektakel wird. Ohne Security, eins gegen eins und mit ordentlich Spannung – für diese beiden Rivalen scheint es jetzt um mehr als nur den Sieg zu gehen! Die Fans können es kaum erwarten, das Finale live mitzuerleben, wenn die Fäuste fliegen und die Rivalität zwischen Aleks und Yasin ihren Höhepunkt findet.