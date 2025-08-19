Von „Temptation Island“ zum „Fame Fighting“ 3 – sie ist die erste Teilnehmerin

Ein Fremdkuss beendete ihre langjährige Beziehung, jetzt will sie im Boxring zeigen, wie stark sie wirklich ist: Raffaela Caramela wagt den Sprung vom Reality-TV ins Rampenlicht des Promi-Boxens. Bekannt aus „Temptation Island“, wo sie für Drama und Schlagzeilen sorgte, tauscht sie nun Glitzerkleid und High Heels gegen Sport-Outfit und Boxhandschuhe.

Am 18. Oktober steigt sie bei „Fame Fighting“ 3 in den Ring – als erste offiziell bestätigte Kämpferin. Für ihre Fans bedeutet das: Die temperamentvolle Trash-TV-Kandidatin wird eine ganz neue Seite von sich zeigen!

Von „Temptation Island“ zum „Fame Fighting“

Bei ihrem TV-Debüt auf „Temptation Island“ sorgte Raffaela für den Skandal: Nach fünf Jahren Beziehung küsste sie dort den Fame-Fighter und Influencer Marvin Manson – das Aus mit Partner Jeremy war besiegelt. „Ich glaube, was zusammengehört, findet auch wieder zueinander – ohne dass man es erzwingt“, sagt sie heute.

+++ Reality-Hammer! „Fame Fighting“ geht in die nächste Runde +++

Den Kuss mit Marvin bereut sie bis heute nicht, wohl aber ihre Worte danach: „Ich habe mich respektlos gegenüber Jeremy geäußert und schlecht über unsere Beziehung gesprochen. Das war der große Fehler. Ich bereue es heute noch.“ Das berichtet auch die „Bild„.

Neuanfang mit harten Schlägen

Bei „Fame Fighting“ 3 wird es nun zum Wiedersehen mit Marvin kommen – beide treten beim Boxspektakel an. Raffaela nimmt es gelassen: „Gab es nie – weder in der Villa noch danach“, sagt sie über eine mögliche Romanze. Ein erneuter Kuss? „Ausgeschlossen.“

Für die Trash-TV-Beauty ist das Event aber weit mehr als nur eine Show. „Ich hatte vorher nichts mit Sport zu tun – jetzt will ich sehen, wie weit ich mich körperlich und mental pushen kann.“ Damit will sie nicht nur ihr Image neu formen, sondern auch sich selbst beweisen: „Es ist das absolute Gegenteil von allem, was ich bisher gemacht habe – perfekt, um neue Facetten an mir zu entdecken.“

Fame Fighting gilt als das härteste Promi-Boxevent in Deutschland. Realitystars, YouTuber oder Schauspieler – alle treten an, um alte Rechnungen im Ring zu begleichen. Blut, Schweiß und Tränen sind dabei garantiert. Mit Raffaela Caramela betritt nun eine Kandidatin die Bühne, die schon im TV für Aufsehen sorgte – und jetzt bereit ist, ihre härteste Rolle anzunehmen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.