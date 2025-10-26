TV-Aus: Nach zehn Jahren ist Schluss bei RTL-„Exclusiv“

Ein Jahrzehnt lang war Bella Lesnik eines der bekanntesten Gesichter bei RTL. Jetzt ist Schluss. Die Moderatorin verlässt das Boulevardmagazin „Exclusiv“ – und das völlig überraschend.

Seit 2015 stand sie für das beliebte Starmagazin vor der Kamera. Als Vertretung von Frauke Ludowig führte sie regelmäßig durch die Wochenendausgabe „Exclusiv – Weekend“ und begeisterte mit Charme und klarer Haltung. Doch damit ist jetzt Schluss. „Bild“ erfuhr exklusiv, dass Bella Lesnik die Sendung nicht mehr moderiert.

RTL bestätigt: Für sie ist Schluss

Fans hatten es bereits vermutet: Lesnik war seit Monaten nicht mehr im TV zu sehen. Jetzt bestätigt RTL offiziell ihr Aus. Eine Sprecherin des Senders zu „Bild“: „Wir transformieren und verlängern unsere starken journalistischen Marken auf verschiedenen Plattformen. Unsere Social-Media-Kanäle wachsen bereits rasant. Bei der Weiterentwicklung wird uns Bella Lesnik helfen. Sie wird durch ihre Präsenz, Perspektive und Fähigkeiten unter anderem die Marke ,Exclusiv’ in der digitalen Welt stärken.“

Klar ist: Lesnik bleibt RTL treu – aber hinter den Kulissen. Für ihre Fans bedeutet das jedoch vorerst Abschied vom Bildschirm.

Bella Lesnik war über die Jahre mehr als nur eine Vertretung. Sie wurde zum festen Bestandteil des Teams rund um Frauke Ludowig. Ihre ruhige, sympathische Art machte sie bei den Zuschauern beliebt. Neben „Exclusiv“ war sie regelmäßig bei großen Events im Einsatz. 2020 berichtete sie direkt aus Australien über das Dschungelcamp und moderierte im Anschluss „Die Stunde danach“.

Mit ihrem Wechsel in den Digitalbereich verliert RTL eines seiner vertrauten Gesichter auf dem Bildschirm – setzt aber gleichzeitig auf eine moderne Zukunft. Bella Lesnik soll helfen, die Traditionsmarke „Exclusiv“ in die digitale Welt zu führen.