Evelyn Burdecki begibt sich in Therapie: „Immer noch unangenehm, über dieses Thema zu sprechen“

TV-Star Evelyn Burdecki kennt man normalerweise als puren Sonnenschein. Die 34-Jährige strotzt bei jedem Auftritt in der Öffentlichkeit vor guter Laune und unendlicher Energie. Wo die Ex-„Bachelor“-Kandidatin auch auftaucht, ist ihr herzliches Lachen zu hören.

In den vergangenen Monaten hat Evelyn Burdecki allerdings nur noch wenig zu lachen. Während die Außenwelt nichts von ihrem privaten Laster ahnt, kämpft die Reality-TV-Bekanntheit täglich ihren eigenen Kampf. Im Podcast-Interview mit RTL-Moderatorin Bella Lesnik spricht Evelyn nun erstmals über den Grund, wieso sie sich professionelle Hilfe gesucht hat.

Evelyn Burdecki ist seit einem Jahr in Therapie

Es fällt ihr nicht gerade leicht, öffentlich darüber zu sprechen. Hätte das Gespräch an einem anderen Tag stattgefunden, wäre Evelyn Burdecki vielleicht sogar in Tränen ausgebrochen, erzählt sie im „Exclusiv“-Podcast. Die Narben auf ihrer Seele sind noch frisch, dennoch wird Evelyn immer wieder mit ihrem Trauma konfrontiert.

Es geht um den Tod ihres geliebten Vaters Klemens. Der ehemalige Sicherheitsmann aus Düsseldorf ist im Dezember 2021 an einem Herzinfarkt gestorben. Der plötzliche Tod ihres „Paps“ hat Evelyn Burdecki damals völlig aus der Bahn geworfen. Den Verlust hat sie bis heute nicht verkraften können, wie sie Bella Lesnik anvertraut: „Ich habe nach dem Ganzen natürlich auch einen Psychologen dazu geholt.“ Für sie sei es äußerst wichtig, mit einer neutralen Person über das zu sprechen, was passiert ist.

Evelyn Burdecki kann bis heute nicht gut über den Tod ihres Vaters reden

„Ich hätte es alleine nicht geschafft. Jetzt kann ich darüber sprechen, aber bis vor Kurzem noch… Es ist immer noch für mich unangenehm, über dieses Thema zu sprechen“, gesteht Evelyn Burdecki. In manchen Situationen verliere sie noch immer die Kontrolle über ihre Emotionen. „Es gibt heutzutage noch Leute, die dann zu mir kommen und herzliches Beileid wünschen“, berichtet der RTL-Star.

Weitere News:

Am schlimmsten sei es, wenn sie in Momenten darauf angesprochen wird, in denen sie es am wenigsten erwartet – etwa bei einem leckeren Dinner im Restaurant oder einer ausgelassenen Party im Club. Wenn sie dann auf ihren Vater Klemens angesprochen wird, entgegnet sie demjenigen: „Tu mir bitte einen Gefallen und sprich bitte jetzt gerade nicht darüber. Das tut mir einfach nicht gut.“

Von ihrem Papa hat Evelyn Burdecki stets geschwärmt – ob bei „Wer wird Millionär?“ oder Instagram. Im August 2021 widmet sie ihm noch rührende Zeilen: „Ein Mann, der mich auf Händen trägt. Ein Mann wie ein Baum. Das ist bis heute mein Paps, das glaubt man kaum!“