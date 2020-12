Evelyn Burdecki: Spontane Gesangseinlage beim „Supertalent“ – dann regnet es Komplimente von Dieter Bohlen

Nanu? Schlägt Evelyn Burdecki nun eine Karriere als Sängerin ein? Auf der Bühne von „Das Supertalent“ gibt der TV-Star sein Debüt.

Für ihre spontane Gesangseinlage trällert Evelyn Burdecki eine Ballade von niemand Geringerem als Mariah Carey. Was Poptitan Dieter Bohlen wohl davon hält?

Evelyn Burdecki verrät: Sie hat sich bei DSDS beworben

Eigentlich macht Evelyn Burdecki der Job als „Supertalent“-Jurorin viel Spaß. In der RTL-Show kommt es schließlich immer wieder zu Überraschungen. Doch in einer neuen Folge erregt die Blondine auf einmal selbst großes Aufsehen.

Die diesjährige „Supertalent“-Jury: Bruce Darnell, Chris Tall, Evelyn Burdecki und Dieter Bohlen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Als Bruce Darnell von seiner Kollegin wissen will, ob sie singen kann, entgegnet diese nur zaghaft: „Nee, nicht so richtig.“ Dann kommt ihr Dieter Bohlen in die Quere und ruft rein: „Sie hat sich ja mal bei DSDS beworben!“ Wie bitte?

------------------------

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

------------------------

Evelyn Burdecki: Dieter Bohlen will sie singen hören

Schnell rudert Evelyn Burdecki zurück: Es habe sich damals nur um einen Spaß gehandelt, schließlich sei sie erst 14 Jahre jung gewesen. „Nein, das kann gar nicht sein, weil das erst ab 16 zugelassen ist“, kontert Dieter Bohlen.

Evelyn Burdecki verrät: Eigentlich wollte sie Karriere als Sängerin machen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Bruce Darnell lässt sich nicht abwimmeln. Nun will er wissen, mit welchem Song sich Evelyn damals beworben hat.

Evelyn: „Von Mariah Carey...“

Dieter: „'Hero'?!“

Evelyn: „Ja.“

Dieter: „'Hero'?!“

Bruce: „Nein!“

Wer sich solch eine schwere Ballade zutraut, muss offenbar auch mutig genug sein, um mal eben vor Tausenden Zuschauern zu singen. Denn der Poptitan lässt nicht locker. Er will sich selbst von Evelyns Gesangstalent überzeugen.

Evelyn Burdecki singt Mariah Carey und beweist Mut

Zunächst ziert sich Evelyn Burdecki. Sie sei zu schüchtern und keine gute Sängerin, behauptet die 32-Jährige. Wenige Minuten später steht sie dann aber doch mit Dieter Bohlen auf der Bühne und versucht sich erneut an Mariah Careys „Hero“.

------------------------

------------------------

Dabei bekleckert sich das It-Girl aus Düsseldorf zwar nicht gerade mit Ruhm, bei „Deutschland sucht den Superstar“ hätte sie es aber zumindest in den Recall geschafft. Denn auch Dieter Bohlen scheint begeistert: „Das war doch nicht schlecht. Du kannst doch weitersingen. Du hast den Einsatz geschafft, das schaffen viele nicht.“ Immerhin etwas!

„Das Supertalent“ läuft donnerstags und samstags um 20.15 Uhr bei RTL. Nach der Ausstrahlung findest du die ganze Folge online in der TVNOW-Mediathek.