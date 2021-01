Evelyn Burdecki zieht blank – und zeigt ihren Fans fast alles

Evelyn Burdecki zieht blank. Die TV-Blondine hatte zu Silvester offenbar ein Motto: mit wenig Haut ins Jahr...

Wie man ihrer Social-Media-Seite entnehmen kann, hat Evelyn Burdecki ihren Fans zum Abschluss des Jahres nochmal eine süße Überraschung beschert.

Die Supertalent-Jurorin zeigt sich in einem ganz knappen Outfit und „oben ohne“.

Evelyn Burdecki zieht blank: Heißes Bild zum Jahresabschluss

Am Silvestertag gibt sich die flippige Blondine nachdenklich. Evelyn Burdecki wendet sich mit ihren Worten an das neue Jahr.

Was für ein Anblick – und Ausblick! Evelyn Burdecki steht bei ihrem neusten Foto auf Instagram auf einem Balkon. Sie dreht dem Fotografen ihren Rücken zu, denn der Blick in die Ferne ist einmalig. Im Hintergrund sieht man eine schneebedeckte Berglandschaft im leichten Nebel.

Evelyn Burdecki steht auf dem Balkon, blickt nachdenklich hinaus und trägt dabei einen Hauch von Nichts. Nur ein schwarzes Höschen hat sie an. Ganz schön kalt oder?! Aber für dieses Bild war es ihr offensichtlich wert mal eben ein wenig zu frieren.

Dazu schreibt Evelyn Burdecki einen nachdenklichen Text: „Was war denn das bloß für ein Jahr?!“, fängt sie an und textet weiter: „ Ich sage 2020 jetzt mal tschüss, du hast uns auf Trab gehalten und wir mussten uns ganz neu verhalten, die Welt stand teilweise still, dank diesem kleinen teuflischen Feind, der hat es nicht gut mit uns gemeint! Trotzdem bin ich dankbar für dieses Jahr!“

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Seit 2020 sitzt sie in der Jury von "Das Supertalent"

Schließlich war es für die 32-Jährige auch ein recht erfolgreiches Jahr. Sie ist die neue Jurorin bei „Das Supertalent“ und moderiert gemeinsam mit Verona Pooth die Sendung: „Weißt du noch … ? Die 90er Jahre.“

Dann richtet sie sich direkt an das neue Jahr 2021: „Ich für meinen Teil schaue positiv und fröhlich nach vorn, 2021 du machst das schon! Ich wünsche euch allen einen großartigen Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr! Eure Evelyn, ich hab euch lieb!“

Evelyn Burdecki blickt positiv ins neue Jahr. Foto: imago images/STAR-MEDIA

So viel Positivität sind die Fans von ihrer Evelyn Burdecki gewohnt. Jetzt lässt es sich sicherlich leichter ins neue Jahr starten.

