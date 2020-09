Evelyn Burdecki: Was für heiße Badefotos! Fan mit krassem Vergleich

View this post on Instagram

Ihr Lieben, die Wellen sind schöner als meine Dellen! Jetzt bin ich noch so jung und frisch und freue mich, wie ein Fisch! Bei mir wackelt alles und hat noch Raum und Luft! Ich bleib fröhlich dabei, das Alter ist einerlei! Wer nicht zu sich steht, mit all seinen Macken, wird irgendwann verkacken! Bleibt alle wie ihr seid, das Leben ist kurz und ich hab Spaß, sonst ist es schnurz, also das Leben! Gönn dir, denn es wird nur eines geben!