RTL-Star Evelyn Burdecki teilt unangenehme Story – „Hab alles vollgefurzt“

RTL-Star Evelyn Burdecki hat sich in den vergangenen Jahren im deutschen Fernsehen einen Namen gemacht. Ob im „Dschungelcamp“, beim „Bachelor“, bei „Let’s Dance“ oder bei „Das Supertalent“: Die 37-Jährige mischte schon nahezu jedes TV-Format auf.

Trotz ihrer steilen Karriere ist sie bis heute bodenständig und authentisch geblieben. Regelmäßig gewährt sie ihren Fans ganz ehrliche und teils unterhaltsame Einblicke in ihr turbulentes Privatleben.

Jetzt spricht sie in einem RTL-Interview über eine unangenehme Date-Erfahrung und spart dabei nicht an Details. Doch was ist dem TV-Sternchen passiert?

Es war ein Date, das eigentlich romantisch beginnen sollte und dann gründlich schiefging. Alles lief zunächst perfekt: vierte Verabredung und gemeinsames Treffen im Hotelzimmer. Doch dann nahm die Szene eine unerwartete Wendung.

Ganz offen gesteht sie: „Ich hab alles voll gefurzt. Das war so peinlich. Ich kriege schon wieder Schweißausbrüche. Es war wirklich schlimm.“ Nachdem sich ihr Datepartner bei ir verabschiedet hat, fühlte sich der RTL-Star ungestört.

„Da bin ich schon mal ins Badezimmer gegangen. Ich habe die Tür auch zuklappen gehört. Da habe ich Gas – und dann bin ich rausgegangen aus der Türe. Und dann stand er da“, erzählt Evelyn Burdecki gegenüber RTL.

Evelyn Burdecki bleibt hoffnungsvoll

Trotz dieses unangenehmen Vorfalls lässt sich das TV-Sternchen nicht unterkriegen. Sie bleibt optimistisch und kämpft weiter für ihr Glück. Evelyn formuliert ihre Wünsche an einen Lebenspartner: „Der müsste die Liebe zum Essen haben. Ich möchte keinen Mann haben, der nur Salat isst, sondern auch mal einen Burger, Fritten oder einen Döner.“

Wird die 37-Jährige noch ihren Traummann kennenlernen? Eines dürfte sicher sein: Wenn es Updates zu vermelden gibt, wird sie der RTL-Star mit seinen Fans teilen.